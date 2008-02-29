صدور مجوز استاندارد برای 50 واحد تولیدی استان مرکزی

احمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 310 واحد تولیدی دارای مجوز صدور استاندارد هستند که 42 واحد به صورت تشویقی فعال شدند.

وی با اشاره به اینکه رشد خوبی در صدور پروانه در استان وجود داشته است، عنوان کرد: این سازمان تنها مرجع صدور استاندارد است با این حال با مشکلات اعتباری مواجه است.

ذاکری با اشاره به واگذاری 12 آزمایشگاه این سازمان به بخش خصوصی خاطر نشان کرد: در سال جاری هفت هزار و 10 مورد نمونه برداری از واحد های تولیدی در بخش های خدمات، صادرات و واردات استان صورت گرفته که از این تعداد نمونه برداری یکهزار و 307 مورد در آزمایشگاههای این سازمان صورت گرفته است.

وی یکی از مشکلات این سازمان را کمبود نیروی انسانی دانست و گفت: عدم وجود اعتبارات، نبود تجهیزات کافی و امکانات در آزمایشگاهها زمینه برای رشد کیفی فراهم نیست.



