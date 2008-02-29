آذربایجان غربی پنج درصد تولیدات کشاورزی کشور را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده بعد از ظهر امروز در جلسه شورای فنی آذربایجان غربی با اشاره به تولید بیش از پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی امسال در استان گفت: این میزان بیش از سه میلیون و 500 هزار تن محصولات زراعی، بیش از 9 هزار تن انواع آبزیان و 613 هزار تن انواع تولیدات دامی را شامل می شود.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی در سال جاری در تولید سیب، عسل، علوفه دامی و گاومیش پروری رتبه های نخست کشور را کسب کرده است.

عبدالله زاده افزود: از زمان آغاز اجرای طرح اعطای تسهیلات به طرحهای اقتصادی کوچک و زود بازده در استان، یکصد هزار طرح مورد پذیرش قرار گرفته که 61 هزار نفر از این متقاضیان به بانکهای عامل معرفی و تاکنون 28 هزار و 906 طرح در بخشهای مختلف بخش کشاورزی به بهره برداری رسیده است.

عبدالله زاده با بیان اینکه 208 هزار نفر از جمعیت روستایی استان در امر تولید محصولات کشاورزی فعال هستند، گفت: این افراد 6/5 درصد فعالان بخش کشاورزی کشور را شامل می شوند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه اظهار داشت: تسریع در اجرا و ارتقاء کیفی طرحهای عمرانی از شاخصه های مهم نظام فنی و اجرایی استان است.

محمد باقر داریانی فزود: مدیریت بهینه زمان و نظارت بر کیفیت اجرای طرحهای عمرانی از برنامه های مهم نظام فنی و اجرایی استان در دو سال اخیر است که به واسطه آن در ارزیابی های اخیر رتبه های برتر کشوری را به خود اختصاص داده که این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به گستردگی حوزه فعالیت سازمان جهاد کشاورزی افزود: این سازمان به عنوان یک دستگاه فراگیر در بخش های مختلف آموزشی و تولید، برنامه های متنوعی را در دست اجرا دارد.

داریانی با بیان اینکه 40 درصد از جمعیت استان در روستاها ساکن هستند، گفت: جهاد کشاورزی در زمینه ایجاد فرصتهای جدید شغلی، افزایش درآمد خانوارها و توسعه زیر ساختهای بخش صنعت نقش مهمی دارد.

در جلسه شورای فنی استان در خصوص آخرین وضعیت نحوه اجرا و جذب اعتبارات عمرانی در سال جاری بحث و تبادل نظر شد.