سعید سعدی تهیه‌کننده "موش" در این باره به خبرنگار مهر گفت: "هم اکنون مشغول رایزنی با چند پخش‌کننده برای نمایش عمومی فیلم هستیم و بعد از مشخص شدن پخش‌کننده برای گرفتن پروانه نمایش اقدام خواهیم کرد. قصد داریم در اولین فرصت "موش" را به اکران عمومی بگذاریم."

احمدلو، تیموری و حقیقت‌دوست در "موش"

وی درباره ارتباط مخاطب با این فیلم افزود: "فکر می‌کنم نتیجه کار برای مخاطب راضی‌کننده باشد. "موش" وجود بازیگرانی که در آن به ایفای نقش می‌پردازند می‌تواند ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کند. به هر حال کار به سفارش تلویزیون ساخته شده، اما با سبک و ساختار فیلم‌های تلویزیونی تفاوت‌هایی دارد."

در خلاصه داستان سومین فیلم بلند احمدلو که به سفارش شبکه جهانی الکوثر ساخته شده آمده است: اوضاع ملتهب و سیاسی عراق امروز زندگی مشترک خالد و ضحی عکاس و خبرنگار یک روزنامه محلی را مثل همه مردم آن سرزمین مورد هجوم قرار می‌دهد. اما واکنش‌ها بر خلاف تئوری پیش‌بینی شده است.

در "موش" ماه‌چهره خلیلی، پروین سلیمانی، شهرام حقیقت‌دوست، آتیلا پسیانی، یوسف تیموری و فرامرز روشنایی بازی می‌کنند و دیگر عوامل آن عبارتند از فیلمنامه‌نویسان: جابر قاسمعلی و عباس رافعی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیر صداگذاری: علی حسینی، تدوین: کاوه ایمانی، مدیر تولید: مجید معدنی و طراح صحنه‌های حادثه: پیمان ابدی.

سعدی که تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی "در میان ابرها" را نیز بر عهده دارد، درباره نمایش عمومی این فیلم گفت: "قصد داریم برای اکران هر دو فیلم خود با یک پخش‌کننده قرارداد ببندیم که البته هنوز چیزی مشخص نشده است. برای گرفتن پروانه نمایش این فیلم نیز به زودی اقدام خواهیم کرد."

در خلاصه داستان "در میان ابرها" که جایزه بهترین فیلم اول جشنواره فیلم فجر را نصیب خود کرد، آمده است: گاری‌ها می‌تازند. بارها در مرز جابه‌جا می‌شوند و مسافران در تکاپوی رفتن. یک گاری مالک بار نورا است. مالک بار نورا را بردوش دارد و انتظار می‌کشد تا بیاید و ... در این فیلم الناز شاکردوست به همراه 9 نابازیگر نوجوان به ایفای نقش پرداخته است.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: محمدرضا گوهری، مشاور کارگردان: مجید مجیدی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: حسین بشاش، انتخاب بازیگر و بازیگردان: افشین هاشمی، مترجم و مشاور عربی: سعد ادهم، طراح و صحنه و لباس: بهزاد کزازی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی و مدیر تولید: مجید معدنی.