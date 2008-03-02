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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۷

دو هزار نفر در بخش مرکزی جیرفت کپر نشین هستند

دو هزار نفر در بخش مرکزی جیرفت کپر نشین هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی جیرفت از وجود دو هزار نفر کپر نشین در بخش مرکزی جیرفت خبر داد.

علی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری برای کپرزدایی یک هزار واحد مسکونی در بخش مرکزی جیرفت اعتباری معادل 57 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: چهار هزار نفر نیز در این بخش در خانه های تخریبی و با عدم استحکام لازم زندگی می کنند که واجد شرایط استحکام سازی منازل مسکونی هستند.

مشایخی از ثبت نام شش هزار نفر در این بخش جهت احداث مسکن در طرح مقاوم سازی خبر داد و یادآور شد: احداث این تعداد واحد مسکونی 36 هزار نفر از خانوارهای بخش مرکزی جیرفت را پوشش می دهد.

وی عنوان کرد: دو هزار نفر از مردم روستاهای این بخش هنوز برای احداث منازل مسکونی ثبت نام نکرده اند.

کد مطلب 646664

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