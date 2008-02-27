  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۵۰

55/53 درصد مردم خراسان رضوی از نعمت تلفن ثابت و سیار برخوردارند

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی از برخورداری 53/55 درصد مردم خراسان رضوی از نعمت تلفن ثابت و سیار در این استان خبر داد.

جواد طالب در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: افزایش مشترکان تلفن ثابت و سیار این استان تا رقم سه میلیون و 45 هزار نفر، نشان از برخورداری 55/53 درصدی مردم استان از نعمت تلفن سیار و ثابت دارد.

وی افزود: اکنون تعداد تلفن منصوبه استان دو میلیون و 60 هزار شماره و تعداد تلفنهای مشغول به کار یک میلیون و 717 هزار شماره است که از این تعداد بیش از 113 هزار شماره در سال جاری دایر شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 994 هزار سیم کارت دائمی و 322 هزار سیم کارت اعتباری در سراسر استان توزیع  شده است که با احتساب این تعداد، واگذاری تعداد مشترکان تلفن همراه به یک میلیون و 350 هزار نفر و ضریب نفوذ آن به رقم 35/23 رسیده است.

طالب بیان داشت: وجود یک هزار و 41 مرکز تلفن دیجیتال، ارتقا ضریب نفوذ تلفن ثابت به رقم 20/30 درصد، نصب 13 هزار و 544 دستگاه تلفن همگانی، ارائه یک میلیون و 600 هزار سرویس ویژه تلفنی، برخورداری از سه هزار و 870 روستا از ارتباط تلفنی و کاهش سرعت رفع خرابی تلفن به کمتر از سه ساعت از دیگر شاخصهای مخابراتی این استان به شمار می رود.

کد خبر 646665

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها