55/53 درصد مردم خراسان رضوی از نعمت تلفن ثابت و سیار برخوردارند

جواد طالب در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: افزایش مشترکان تلفن ثابت و سیار این استان تا رقم سه میلیون و 45 هزار نفر، نشان از برخورداری 55/53 درصدی مردم استان از نعمت تلفن سیار و ثابت دارد.

وی افزود: اکنون تعداد تلفن منصوبه استان دو میلیون و 60 هزار شماره و تعداد تلفنهای مشغول به کار یک میلیون و 717 هزار شماره است که از این تعداد بیش از 113 هزار شماره در سال جاری دایر شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 994 هزار سیم کارت دائمی و 322 هزار سیم کارت اعتباری در سراسر استان توزیع شده است که با احتساب این تعداد، واگذاری تعداد مشترکان تلفن همراه به یک میلیون و 350 هزار نفر و ضریب نفوذ آن به رقم 35/23 رسیده است.

طالب بیان داشت: وجود یک هزار و 41 مرکز تلفن دیجیتال، ارتقا ضریب نفوذ تلفن ثابت به رقم 20/30 درصد، نصب 13 هزار و 544 دستگاه تلفن همگانی، ارائه یک میلیون و 600 هزار سرویس ویژه تلفنی، برخورداری از سه هزار و 870 روستا از ارتباط تلفنی و کاهش سرعت رفع خرابی تلفن به کمتر از سه ساعت از دیگر شاخصهای مخابراتی این استان به شمار می رود.