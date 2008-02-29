برگزاری نخستین دفاعیه دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد اراک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، در این برنامه که در تالار امیرکبیر شهرک دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شد، دکتر کزازی ضمن بیان اینکه رشته زبان و ادبیات فارسی تنها رشته دانشگاهی است که ایرانی مانده و دستخوش ترجمه ها نشده است گفت: زبان و ادبیات فارسی یکی از مهم ترین رشته ها و دانشهای دانشگاهی ماست که به یاری آن می توانیم خویشتن را بشناسیم.

وی با توجه به اینکه دفاع از پایان نامه دکتری زبان و ادبیات فارسی برای نخستین بار در دانشگاه آزاد اسلامی اراک انجام گرفته است افزود: بی گمان این رخداد در تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی اراک رخدادی بزرگ و بنیادی است که بر جای خواهد ماند.

میرجلال ادین کزازی با تبریک به "داود نوری شرق" رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت: برگزاری نخستین جلسه دفاع از پایان نامه دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک در دوران سرپرستی نوری شرق موفقیت ماندگار و قابل توجهی در تاریخ این دانشگاه خواهد بود.

وی افزود: هر فردی در هر رشته و در هر زمینه ای که فعالیت کند، پیش از آن ایرانی است و ایرانی بودن به چیستی ایرانی بستگی دارد و چیستی ایرانی در گرو فرهنگ، منش و تاریخ افتخارآمیز خواهد بود که شالوده و اساس فرهنگ و منش ایرانیان ادبیات غنی و پربار فارسی است.

در این جلسه علی سرور یعقوبی و مسعود سپه وندی از پایان نامه های دکتری خود با موضوعات ذیل دفاع کردند.

پایان نامه علی سرور یعقوبی با موضوع "پندارشناسی شعر معاصر ایران" (بر پایه سرودهای نیما، مهدی اخوان ثالث، نادر نادرپور، سهراب سپهری و فریدون مشیری) با راهنمایی میرجلال الدین کزازی، مشاوره دکتر مظاهر مصفا، نظارت سعید جامه بزرگی و داوری محمد حسن حائری، محمد حسین حسن زاده، محمد رضا زمان احمدی و محمد رضا قاری و پایان نامه مسعود سپه وندی با موضوع "آب، کارکرد و ارزش آن در فرهنگ و ادب پارسی با درنگی بر متنهای صوفیانه" با راهنمایی دکتر مظاهر مصفا، مشاوره میر جلال الدین کزازی، نظارت سعید جامه بزرگی و داوری محمد حسن حائری، محمد حسین حسن زاده، محمد رضا قاری و محمد علی داود آبادی بود.

دانشگاه آزاد اسلامی اراک دارای 9 رشته در دوره دکتری شامل زبان و ادبیات فارسی، علوم اقتصادی، حقوق، زلزله، حشره شناسی، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک است.