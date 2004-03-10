پزشكان ايراني در تشخيص بيماري تعجيل مي كنند

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" متاسفانه به دليل سيستم اشتباه موجود در نظام بهداشت و درمان ايران و نبود سيستم ارجاع موجب شده كه سرعده اي از پزشكان شلوغ تر از حد مجاز بوده و حتي در صورت رغبت نيز امكان رعايت استاندارهاي ويزيت را نداشته باشند."

دكتر ابراهيم عزيزي افزود:" بر اساس تحقيقات صورت گرفته هر 5 دقيقه اي كه يك پزشك از وقت معاينه كسر مي كند موجب تجويز چندين قلم اضافي و غيرضروري دارو مي شود و هر 5/2 دقيقه وقت بيشتري كه صرف معاينه بيمار شود ضمن تشخيص صحيح تر دارو از تجويز اقلام دارويي اضافي جلوگيري مي كند."

وي ادامه داد:" بسياري از اين مشكلات در جامعه پزشكي به دليل عدم پشت گرمي و نبود تضمين اقتصادي اين افراد براي آينده كاري و معيشتي آنها پديد مي آيد ".

رييس سابق انجمن داروسازان ايران افزود:" دولت مي تواند با كاهش مشكلات جامعه پزشكي ضمن تضمين سلامت جامعه سود بيشتري را نيز عايد خود كند ، زيرا هرساله حدود 400 ميليون دلار صرف يارانه دارويي مي كند كه با رفع مشكلات موجود در سيستم نظام درمان و به حداقل رساندن مشكلات جامعه پزشكي اجازه هدر رفت اين سرمايه را ندهد."

وي افزود:" دولت با تضمين آينده پزشكان، رفع مشكلات نظام درمان و بيمه كشور و ايجاد فرصت بازآموزي براي دست اندركاران امر درمان و داروي كشور اگر بتواند تنها دو قلم از پرت دارويي كشور را تقليل دهد ، حدود 20 درصد از سرمايه اي كه امروزه صرف يارانه هاي دارويي در كشور مي كند كاهش مي يابد."