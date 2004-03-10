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۲۰ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۱۹

هشدار عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتگو با "مهر": براي كسب درآمد بيشتر

پزشكان ايراني در تشخيص بيماري تعجيل مي كنند

پزشكان ايراني در تشخيص بيماري تعجيل مي كنند

مشكلات موجود كه امروزه جامعه پزشكي با آن درگير است ، موجب شده تا پزشكان ايراني بعضا براي كسب درآمد بيشتر ، در ويزيت بيمار تعجيل كرده و همين مسئله تجويز داروهاي غير ضروري را در ايران افزايش داده است.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" متاسفانه به دليل سيستم اشتباه موجود در نظام بهداشت و درمان ايران و نبود سيستم ارجاع موجب شده كه سرعده اي از پزشكان شلوغ تر از حد مجاز بوده و حتي در صورت رغبت نيز امكان رعايت استاندارهاي ويزيت را نداشته باشند."

دكتر ابراهيم عزيزي افزود:" بر اساس تحقيقات صورت گرفته هر 5 دقيقه اي كه يك پزشك از وقت معاينه كسر مي كند موجب تجويز چندين قلم اضافي و غيرضروري دارو مي شود و هر 5/2 دقيقه وقت بيشتري كه صرف معاينه بيمار شود ضمن تشخيص صحيح تر دارو از تجويز اقلام دارويي اضافي جلوگيري مي كند."

وي ادامه داد:" بسياري از اين مشكلات در جامعه پزشكي  به دليل عدم پشت گرمي و نبود تضمين اقتصادي اين افراد براي آينده كاري و معيشتي آنها پديد مي آيد ".

رييس سابق انجمن داروسازان ايران افزود:" دولت مي تواند با كاهش مشكلات جامعه پزشكي ضمن تضمين سلامت جامعه سود بيشتري را نيز عايد خود كند ،  زيرا هرساله حدود 400 ميليون دلار صرف يارانه دارويي مي كند كه با رفع مشكلات موجود در سيستم نظام درمان و به حداقل رساندن مشكلات جامعه پزشكي اجازه هدر رفت اين سرمايه را ندهد."

وي افزود:" دولت با تضمين آينده پزشكان، رفع مشكلات نظام درمان و بيمه كشور و ايجاد فرصت بازآموزي براي دست اندركاران امر درمان و داروي كشور اگر بتواند تنها دو قلم از پرت دارويي كشور را تقليل دهد  ، حدود 20 درصد از سرمايه اي كه امروزه صرف يارانه هاي دارويي در كشور مي كند كاهش مي يابد."

کد مطلب 64668

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