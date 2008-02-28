به گزارش خبرنگار مهر، درام وسترن "جسی جیمز" با نام اصلی "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" بر مبنای رمانی به همین نام نوشته ران هانسن ساخته شد. این فیلم را اندرو دومینیک فیلمساز استرالیایی کارگردانی کرده و در آن براد پیت نقش جسی جیمز، یاغی معروف آمریکایی را بازی میکند که یکی از چهرههای افسانهای غرب وحشی است.
کیسی افلک نیز نقش رابرت فورد یکی از هواداران جسی جیمز را بازی میکند که در نهایت سال 1882 او را ترور کرد. مری ـ لویز پارکر، سام راکول و سام شپرد از دیگر بازیگران فیلم 160 دقیقهای "جسی جیمز" محصول سال 2007 هستند که با بودجهای برابر 30 میلیون دلار ساخته شد و در سطح جهان 15 میلیون دلار فروش داشت.
این فیلم سینمایی در دو رشته بهترین فیلمبرداری و بازیگری مرد نقش مکمل (افلک) نامزد دریافت جوایز اسکار هشتادم بود. فیلم "جسی جیمز" به رابطه پیچیده یاغی پر جاذبه و قاتل ستایشگر او میپردازد. به گفته کارگردان، این فیلم مکاشفه شاعرانه درباره یک قتل و پیامدهای آن است. "جسی جیمز" با واکنش مثبت منتقدان رو به رو شد.
فیلم سینمایی"زندگی مخفی کلمات" محصول سال 2005 اسپانیا و ایرلند و مدت زمان آن 115 دقیقه است. این فیلم را ایزابل کویست فیلمساز زن اسپانیایی کارگردانی کرده و در آن سارا پولی، تیم رابینز وجولی کریستی نقشآفرینی کردهاند و آل هارتی موسیقی متن را ساخت.
داستان فیلم "زندگی مخفی کلمات" درباره آنا، یک دختر جوان یوگسلاو است که مشکل شنوایی دارد. او در کارخانهای در شمال ایرلند کار میکند. آنا در تعطیلات مراقبت از مردی به نام جوزف (رابینز) را به عهده می گیرد که کارگر سکوی نفتی است و به شدت سوخته و ...
پولی و رابینز در صحنهای از فیلم "زندگی مخفی کلمات"
فروش جهانی "زندگی مخفی کلمات" شش میلیون دلار بود. این فیلم سال 2006 برنده جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه از جوایز فیلم بارسلونا شد و همان سال چهار جایزه از جوایز حلقه نویسندگان را از آن خود کرد. علاوه بر آن برنده چهار جایزه از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از جوایز گویا شد.
کویست 48 ساله سازنده فیلمهای "زندگیام بدون من" 2003 و "مرثیه" 2007 است که فیلم اخیر با بازی بن کینگزلی و پنهلوپه کروز در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین 58 نمایش داده شد.
فیلم تلویزیونی "44 دقیقه" با نام اصلی "44 دقیقه: درگیری شمال هالیوود" محصول آمریکا سال 2003 به کارگردانی ایو سیمونو و بر مبنای فیلمنامه تیم متکالف جلو دوربین رفت. در این درام جنایی 103 دقیقه مایکل مدسن، ران لیوینگستن، ری بیکر و داگلاس اسپین نقشآفرینی کردهاند.
داستان فیلم "44 دقیقه" بر مبنای یک حادثه واقعی نوشته شد که روز 28 فوریه سال 1997 اتفاق افتاد و طی آن یک درگیری مسلحانه شدید میان دو سارق بانک و ماموران اداره پلیس لسآنجلس اتفاق افتاد. از این حادثه به عنوان "درگیری شمال هالیوود" یاد می شود. مایکل مدسن در فیلم "44 دقیقه" نقش یک کارآگاه را بازی میکند که در تعقیب دو سارق بانک است و ...
فیلم حادثه ای / ماجرایی "حرفه ایتالیایی" را اف گری گری، فیلمساز 38 ساله سیاهپوست کارگردانی کرده و در آن مارک والبرگ، چارلیز ترون، ادوارد نورتن، جیسن استیتم، ست گرین و دانلد ساترلند نقش آفرینی کردهاند. "حرفه ایتالیایی" اقتباسی آزاد از یک کمدی بریتانیایی به همین نام با بازی مایکل کین است که سال 1969 ساخته شد.
داستان فیلم در ونیز ـ ایتالیا آغاز می شود . یک گروه سارق به رهبری چارلی کروکر (والبرگ) در نقشه ای بدون نقص میزان زیادی شمش طلا به ارزش 35 میلیون دلار را می دزدند، اما یکی از آنها به گروه خیانت می کند و طلاها را برای خود برمیدارد و ...
فیلمنامه "حرفه ایتالیایی" را وین پوئرز و دانا پاورز بر مبنای فیلمنامه تروی کندی ـ مارتین نوشتند. این فیلم 111 دقیقهای سال 2003 با بودجهای 60 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن 176 میلیون دلار بود. حضور ادوارد نورتن در نقش شخصیت منفی فیلم به خاطر تعهدات ناشی از قرارداد او با استودیو پارامونت بود.
نورتن زمان بازی در فیلم "ترس اولیه" قرارداد بازی در سه فیلم را امضا کرده بود. او به دفعات فیلمنامهها را رد می کرد، اما پارامونت وی را ملزم به امضا قرارداد کرد. به همین دلیل زمان اکران فیلم "حرفه ایتالیایی" نورتن حاضر به تبلیغ آن نشد.
