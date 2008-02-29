فولاد و پوشینه بافت قهرمان را مشخص می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، از همان هفته های ابتدایی دو تیم تام و شهید منصوری قرچک جنگی تمام عیار را برای رسیدن به قهرمانی لیگ برتر فوتسال آغاز کردند که حاصل آن رسیدن به یک قدمی قهرمانی لیگ است. تام و شهید منصوری هم امتیاز با هم تنها به حکم تفاضل گل رده های اول و دوم جدول رده بندی را در اختیار دارند. تام در این بین به لطف داشتن تفاضل گل بهتر روی کاغذ شانس بیشتری دارد.

اما هفته آخر برای این دو تیم هفته ای سرشار از حساسیت است. تام در خانه از فولاد ماهان اصفهان پذیرایی می کند و شهید منصوری به دیدار پوشینه بافت می رود. فولاد ماهان تیم سوم جدول رده بندی است و پوشینه بافت قزوین هم سوم است اما از انتهای جدول ! باید دید کدامیک از این دو تیم شگفتی ساز هفته آخر می شود. پوشینه بافت یا فولاد؟ قهرمان لیگ را این بار آنها مشخص می کنند. در این بین پوشیینه بافت خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می کند و باید مقابل شهید منصوری به برتری دست یابد.

برنامه هفته بیست و ششم و پایانی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

شنبه - 11/12/86

* صدرا شیراز - علم و ادب، ساعت 15:30، سالن صدرا شیراز

* راه ساری - بازرگانی آذربایجان شرقی، ساعت 15:30، سالن رسول حسینی ساری

* تام ایران خودرو - فولاد ماهان اصفهان، ساعت 15:30، سالن ساپکو تهران

* پوشینه بافت قزوین - شهید منصوری قرچک، ساعت 15:30، سالن شهید بابایی قزوین

* ارم کیش قم - دانشگاه آزاد تهران، ساعت 15:30، سالن شهید حیدریان قم

* راه آهن تهران - زغال سنگ کرمان، ساعت 15:30، سالن سها تهران

جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر