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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۸

پرویز در گفتگو با مهر :

بودجه معاونت فرهنگی کاهش یافت /وزارت ارشاد در پی شناسایی استعدادها

بودجه معاونت فرهنگی کاهش یافت /وزارت ارشاد در پی شناسایی استعدادها

سمنان - خبرگزاری مهر : معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بودجه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال 960 میلیارد ریال بود که در بودجه سال آینده به 600 میلیارد ریال کاهش یافته است.

دکتر محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت : یارانه کتاب و مطبوعات نیز با 400 میلیارد ریال کاهش سال آینده به یک هزار میلیارد ریال می رسد.

وی با اشاره به اینکه 9 هزار ناشر در کشور فعالیت می کنند، بیان داشت : یک هزار تقاضای نشر نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتظر کسب مجوز هستند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به تاسیس بنیاد ادبیات داستانی در کشور افزود : جشنواره شعر فجر و ایجاد بنیاد ادبیات داستانی با هدف شناسایی استعدادها برگزار می شود که این مهم نیز از وظایف فرهنگی دولت است.

به گفته وی در راستای حمایت از ناشران و نویسندگان تا پایان بهمن ماه ۲۱۰‬میلیارد ریال کتاب در کشور خریداری شده است. وی ادامه داد : کتابهای خریداری شده در اختیار کتابخانه‌های عمومی، مساجد و مدارس و مراکز علمی قرار می گیرد.

وی با بیان این که شمار آثار منتشر شده پس از انقلاب با جهش عظیمی همراه بوده است، یادآور شد : سالانه 50 هزار عنوان کتاب در ایران چاپ و منتشر می شود.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد : تعداد روزنامه ها نیز از چهار روزنامه ای که در ابتدای انقلاب به طور انحصاری و گزینشی فعالیت می کردند به صدها روزنامه و نشریه سراسری و بومی افزایش یافته است که آزادانه به فعالیت می‌پردازند و این رشد قابل توجه در انتشار دیدگاهها و آرای گروههای مختلف فکری ، از جمله افتخارات انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 646693

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