بودجه معاونت فرهنگی کاهش یافت /وزارت ارشاد در پی شناسایی استعدادها

دکتر محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت : یارانه کتاب و مطبوعات نیز با 400 میلیارد ریال کاهش سال آینده به یک هزار میلیارد ریال می رسد.

وی با اشاره به اینکه 9 هزار ناشر در کشور فعالیت می کنند، بیان داشت : یک هزار تقاضای نشر نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتظر کسب مجوز هستند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به تاسیس بنیاد ادبیات داستانی در کشور افزود : جشنواره شعر فجر و ایجاد بنیاد ادبیات داستانی با هدف شناسایی استعدادها برگزار می شود که این مهم نیز از وظایف فرهنگی دولت است.

به گفته وی در راستای حمایت از ناشران و نویسندگان تا پایان بهمن ماه ‪ ۲۱۰‬میلیارد ریال کتاب در کشور خریداری شده است. وی ادامه داد : کتابهای خریداری شده در اختیار کتابخانه‌های عمومی، مساجد و مدارس و مراکز علمی قرار می گیرد.

وی با بیان این که شمار آثار منتشر شده پس از انقلاب با جهش عظیمی همراه بوده است، یادآور شد : سالانه 50 هزار عنوان کتاب در ایران چاپ و منتشر می شود.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد : تعداد روزنامه ها نیز از چهار روزنامه ای که در ابتدای انقلاب به طور انحصاری و گزینشی فعالیت می کردند به صدها روزنامه و نشریه سراسری و بومی افزایش یافته است که آزادانه به فعالیت می‌پردازند و این رشد قابل توجه در انتشار دیدگاهها و آرای گروههای مختلف فکری ، از جمله افتخارات انقلاب اسلامی است.