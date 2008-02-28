نیمه نامرئی کهکشان "سه سو" کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی مرکز پروازهای فضایی " Goddard" به سرپرستی "استفان ایملر" موفق شد با ترکیب 39 تصویری که ماهواره سوئیفت گرفته است، یک موزائیک فرابنفش را واقع در نزدیکی "کهکشان سه سو" شناسایی کنند.

کهکشان "سه سو" همچنین با عنوان M33 شناخته می شود و در حقیقت سی و سومین توده آسمانی از اجرام منطقه "چارلز مسیر" است.

این کهکشان در فاصله حدود 9/2 میلیون سال نوری از زمین و در صورت فلکی "سه سو" قرار دارد و در کنار کهکشان راه شیری و کهکشان "آندرومدا"(M31) یکی از کهکشانهای "گروه محلی" به شمار می رود. M33 کوچکترین کهکشان این گروه است به طوری که جرم آن تنها یک دهم جرم راه شیری است و دیسک مرئی آن قطری در حدود 50 هزار سال نوری دارد.

براساس گزارش نیوساینتسیت، تلسکوپ نوری / فرابنفش (UVOT) ماهواره سویفت تصاویری را با سه فیلتر مختلف فرابنفش بین دسامبر 2007 و ژانویه 2008 از این کهکشان تهیه کرد. در حقیقت ستارگان جوان دارای یک دمای بسیار بالا و تولیدکننده نور فرابنفش هستند.

تصاویر به دست آمده، مناطق شکل گیری ستاره ای با عنوانNGC 604 را نشان می دهد که قطر آن هزار و 500 سال نوری (40 برابر بزرگتر از سحابی "اوریون" است و همانند یک نقطه درخشان و نورانی در طرف چپ زیرین هسته کهکشانی به نظر می رسد.

به گفته این ستاره شناسان، رنگهای فرابنفش این جرم ستاره ای که در نیمه نامرئی کهکشان M33 قرار دارد، شاخصهایی درباره سن و ترکیبات این ستاره ارائه می کنند.