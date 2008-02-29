دولت هنوز آئین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را تهیه نکرده است

محمد عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : قانون مدیریت خدمات کشوری در مهرماه امسال در مجلس به تصویب رسید و بنا شد از 1/1/87 اجرایی شود.

وی با بیان اینکه این قانون به مدت 5 سال به صورت پلکانی اجرا خواهد شد، تصریح کرد: دولت مکلف است از ابتدای سال آینده جهت اجرای این قانون اقدام کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت موظف بوده 3 ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی آن را تهیه کند که این امر هنوز محقق نشده اما احتمال دارد اقدام لازم تا پایان سال جاری صورت گیرد.

عباسپور اظهار داشت : منابع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده و از محل سهام قابل عرضه در بورس تامین خواهد شد بنابراین مشکلی در خصوص اجرای این قانون در ابتدای سال آینده وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد : حتی در صورتیکه آئین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تا پایان امسال تهیه نشود، این قانون باید از ابتدای سال آینده اجرا گردد.