28 هزار میلیارد ریال در صنعت استان زنجان سرمایه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیروس میانجی ظهر امروز در جلسه ستاد هماهنگی صنایع و معادن استان زنجان افزود: میزان سرمایه گذاری طرحهای بالای 20 درصد پیشرفت در پایان سال 84 رقم هشت هزار میلیارد ریال بوده که در حال حاضر به میزان 28 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است .

وی در خصوص دلائل این افزایش ادامه داد: این امر ناشی از تلاش کلیه نهادها و سازمانهای مرتبط به توسعه استان و حضور جدی بخش خصوصی در تصمیم گیریها و همچنین توسعه بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی و تولیدی است.

میانجی اهمیت توسعه بخش نرم افزاری و مشاوره مهندسی را در کنار توسعه سرمایه گذاری صنعتی تاکید نموده و یاد آورشد: در حال حاضر 45 شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات نرم افزاری و مشاوره فعالیت می نمایند که در کلیه مراحل قبل و بعد از احداث واحد تولیدی در کنار سرمایه گذاران بوده و هم اینک این شرکتها دارای انجمن تخصصی نیز هستند.

رئیس سازمان صنایع ومعادن استان زنجان واگذاری وظائف و فعالیتهای اداری به بخش خصوصی را از مهمترین اولویتهای دولت عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بخشی از این وظائف واگذار شده و مابقی اختیارات به جز بخشهای نظارتی نیز در آینده نیز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

میانجی همچنین در خصوص فعالیتهای معدنی در استان زنجان خاطر نشان کرد: متناسب با پتانسیلها و توانمندی های معدنی در استان نتوانستیم ساختار سازمانی را نیز متناسب سازیم که در این راستا تلاشهایی در حال انجام است.