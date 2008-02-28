حالا همه برای رسیدن به سپاهان تلاش می کنند/ جمعه روز طلسم شکنی است

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال بازهم ترکیب بالای جدول به هم خورد. حالا سپاهان صدرنشین لیگ برتر است و تیم های صباباتری و پرسپولیس را به دنبال خود می بیند. از این بعد زرد پوشان اصفهانی بالانشین لیگ هستند و برای دفاع از عنوان خود غیر مستقیم با تیم های پایین دست شان مبارزه می کنند.

روز جمعه صباباتری یکی از رقبای سپاهان در صدر جدول رده بندی در اصفهان به دیدار ذوب آهن می رود. صباباتری با مدیریت جدید تنها چهار روز مزه صدرنشینی را چشید و برای دستیابی مجدد به این سکو باید سبزپوشان اصفهانی را از پیش رو بردارد. صباباتری برای رسیدن به صدر جدول حتما باید ذوب آهن را شکست دهد. تساوی مقابل حریف اصفهانی جایگاه این تیم را در رده دوم جدول رده بندی نیز به خطر می اندازد.

استقلال تهران نیز روز جمعه به دیدار برق شیراز می رود. شاگردان کریمی که امیدوارند با برتری در بازی های پیش رو به صف مدعیان اضافه شوند، به بازی های خانگی نگاهی ویژه دارند. یکی از همین بازی ها روز جمعه مقابل برق شیراز برگزار می شود. حریفی که در بازی رفت استقلال را به دردسر انداخت جمعه هم می تواند حریفی خطرناک برای آبی پوشان باشد. اختلاف یک امتیازی دو تیم در جدول رده بندی انگیزه شیرازی ها را دو چندان می کند که طلسم ناکامی های دیدارهای خارج از خانه مقابل استقلال را بشکنند. استقلال در غیاب مجیدی برابر برق شیراز به میدان می رود.

استقلال اهواز کم کم به جمع مدعیان نزدیک می شود. این تیم با پیروزی های اخیر به بالای جدول رسیده است و یک مدعی قهرمانی به شمار می رود. این تیم در هفته جاری با سایپا دیدار می کند. قهرمان و نایب قهرمان دوره گذشته که تا روزهای پایانی لیگ برای قهرمانی می جنگیدند این بار در حال و هوایی متفاوت با هم دیدار می کنند. دیدار آنها همیشه جذاب خواهد بود به ویژه در یک بعد از ظهر زمستانی در اهواز.

روز یکشنبه نیز دو بازی حساس برگزار می شود. سپاهان، صدرنشین لیگ در همدان به مصاف پاس می رود و پرسپولیس در شیراز با مقاومت سپاسی روبه رو می شود. این دو بازی حساس می تواند در بالای جدول تغییراتی را به وجود آورد.

سپاهان در حالی به دیدار پاس می رود که از به همراه داشتن عباس محمدی، هادی عقیلی و عماد محمد رضا محروم است. بازی این تیم مقابل پاس از اهمیت ویژه ای برخوردار است به ویژه اینکه پاس در 4 بازی اخیر خود پیروزی کسب نکرده و زخم خورده از حذف از جام حذفی است.

کار سپاهان آسان نیست مانند پرسپولیس که در شیراز به دیدار مقاومت می رود. پرسپولیس دو سال است که مقابل فجر فقط شکست و تساوی به دست آورده است. اما این بار حکایت متفاوت از قبل است، پرسپولیس اگر می خواهد صدرنشین شود باید مقاومت را در حافظیه شکست دهد. در غیر این صورت باید انتظار نزول در جدول رده بندی را بکشند. استقلال اهواز و ابومسلم خیلی به سرخ ها نزدیک شده اند.

- برنامه دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 10/12/ 86

* ذوب آهن اصفهان - صباباتری تهران، ساعت 14، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داور: سعادت باغبان، کمکها: حسین نجاتی و رامین عرفانیان، داور چهارم: بهروز رنجبر

* مس کرمان - صنعت نفت آبادان، ساعت 14، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: مسعود مرادی، کمکها: علیرضا صفا و صفدراحمدی، داور چهارم: رحیم مهرپیشه

* راه آهن تهران - پگاه گیلان، ساعت 14، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: محسن ترکی، کمکها: حسین کامرانی فر و علیرضا کهوری، داور چهارم: علیرضا شیخی

* ملوان انزلی - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14، ورزشگاه تختی انزلی

داور: قاسم واحدی، کمکها: حسین خانبان - فریدون سلامی، داور چهارم: مختارمهدوی

* استقلال اهواز - سایپا تهران، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

داور: احمد صالحی، کمکها: محمدرضا اسحاقیان و حسین سنجری، داور چهارم: اسماعیل عامری

* پیکان تهران - ابومسلم مشهد، ساعت 14، ورزشگاه ایران خودرو تهران

داور: منصور نوری، کمکها: محمد رضا ابوالفضلی و حمید غمزه، داور چهارم: فرهاد رستمی

* استقلال تهران - برق شیراز، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: رحیم رحیمی مقدم، کمکها: رسول فروغی و رحیم شاهین، داور چهارم: بابک وسیله بر

یکشنبه - 12/12/86

* پاس همدان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه قدس همدان

داور: سعید بخشی زاده، کمکها: جواد تقی پور و صادق نوری، داور چهارم: مرداس جابری

* مقاومت شهید سپاسی شیراز- پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: محسن قهرمانی، کمکها: حسن نوشه ور و مسعود فرخ نیا، داور چهارم: جمشید محمدی

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز 1- سپاهان 22 12 6 4 34 20 14+ 39 2- صباباتری 22 10 8 4 24 18 6+ 38 3- پرسپولیس 22 12 7 3 35 23 12+ 37 4- اس اهواز 22 8 9 5 40 30 10+ 33 5- ابومسلم 22 9 5 8 26 28 2- 32 6- استقلال 21 8 6 7 28 26 2+ 30 7- ملوان 21 7 8 6 21 19 2+ 29 8- پیکان 22 7 8 7 26 25 1+ 29 9- مقاومت 22 6 11 5 24 24 0 29 10- برق شیراز 21 7 8 6 22 25 3- 29 11- مس کرمان 22 7 7 8 22 24 2- 28 12- پاس همدان 21 6 8 7 17 18 1- 26 13- سایپا 22 6 8 8 20 22 2- 26 14- راه آهن 22 5 10 7 28 28 0 25 15- ذوب آهن 22 4 12 6 18 20 2- 24 16- نفت آبادان 22 5 5 12 24 31 7- 20 17- شیرین فراز 22 3 8 11 15 29 14- 17 18- پگاه 22 3 8 11 13 27 14- 17

* جدول فوق با توجه به کسر سه و شش امتیاز از تیم های سپاهان اصفهان و پرسپولیس تنظیم شده است.