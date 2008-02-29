سرمربی تیم ملی تکواندو به آلمان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تکواندو مس کرمان 15 اسفندماه راهی آلمان می شود تا در رقابتهای بین المللی این کشور شرکت کند. بهزاد خداداد و هادی ساعی که هفته گذشته به همراه تیم ملی به هلند نرفتند به همراه تیم باشگاهی خود راهی آلمان می شوند.

مس کرمان برای انجام این سفر ضمن جلوگیری از همراهی خداداد و ساعی با تیم ملی ، سه بازی آخر خود در لیگ را نیز یک هفته زودتر برگزار می کنند تا مشخص شود که هم برنامه تیم ملی و هم برنامه سازمان لیگ به راحتی و با داشتن نفوذ در تشکیلات فدراسیون قابل تغییراست.

طبق هماهنگی بعمل آمده رضا مهماندوست سرمربی تیم ملی به همراه این تیم به آلمان می رود تا مبارزات ساعی و خداداد را از نزدیک ارزیابی کند.

در نبود مهماندوست تمرینات تیم ملی زیر نظر مجید افلاکی و مرتضی بهرامی نژاد پیگیری خواهد شد.