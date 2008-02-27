هر اونس طلا به 965 دلار رسید/ افزایش قیمت سکه و طلا در بازار داخلی

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر گفت: روز گذشته در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه چند دولت خارجی تصمیم دارند که ذخایر طلای خود را به حراج بگذارند، قیمت هر اونس طلای جهانی 20 دلار کاهش یافت.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: اما این خبر بلافاصله تکذیب شد و در پی آن قیمتها واکنش نشان داد و مجددا قیمت طلای جهانی افزایش یافت.

وی با بیان اینکه به عبارت دیگر قیمت هر اونس طلای جهانی از دیروز تاکنون 48 دلار افزایش یافته است، تصریح کرد: قیمت هر اونس طلای جهانی از 917 دلار به 950 دلار پایان روز گذشته رسید و امروز نیز به 965 دلار افزایش یافته است.

کشتی آرای با تاکید بر اینکه افزایش قیمت طلای جهانی بر روی قیمت سکه و طلای داخلی تاثیر گذاشته است، افزود: به دلیل افزایش قیمت طلای جهانی قیمت طلای موجود در سکه نیز افزایش یافته، بنابراین قیمت آن در بازار با افزایش مواجه شده است.

وی ادامه داد: قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار در همین مدت از 20 هزارو 700 تومان به 21 هزارو 700 تومان افزایش یافته است، یعنی قیمت هر گرم طلای 18 عیار هزار تومان افزایش یافته است.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر، گفت: هم اکنون قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 245 هزار تومان است که البته افزایشی نیافته است، اما قیمت سایر سکه ها در هر قطعه هزار تومان از دیروز تاکنون افزایش یافته است.

وی قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار را 220 هزار تومان، هر قطعه سکه نیم بهار آزادی را 112 هزار تومان و ربع سکه را 63 هزارو 800 تومان اعلام کرد.