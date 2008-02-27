سپاه در مسیر آرمانهای انقلاب حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار سرتیپ دوم پاسدار رسول صنایعی راد ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه معاون هماهنگ کننده منطقه مقاومت بسیج سپاه هرمزگان افزود: تغییر رویکرد سپاه به معنویت و انسان محوری عامل اساسی پیروزی در نبرد نا متقارن است و این رویکرد در کنار بصیرت و هوشمندی موجب تغییر معادلات به نفع رزمندگان اسلام شده است.

وی گفت: تصویب قطعنامه های متعدد توسط شورای امنیت با گزارش مثبت آژانس در بیان حقانیت برنامه صلح آمیز هسته ای ایران نقش بر آب شده است و تداوم صدور قطعنامه های ننگین، نشانه عمق ضعف و استیصال سردمداران استکبار جهانی در مواجه با اراده ملت ها را به اثبات می رساند.

سردار صنایعی راد به انتخابات در پیش رو و برنامه های گسترده دشمن در ناامید جلوه دادن مردم از انقلاب اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ انقلاب اسلامی دشمنان همواره دم از ناامیدی ملت ایران می زنند و اکنون نیز در آستانه خلق حماسه ای دیگر از سوی مردم می خواهند در برابر خواست ملت ایران مقاومت کنند ولی ملت ما دیگر به آنچه مستکبرین برای دنیا دیکته می کنند گوش فرا نخواهد داد.

وی تصریح کرد: اقتدار امروز دولت جمهوری اسلامی ایران و قوای نظامی آن ناشی از زور و تسلیحات نیست بلکه سلاح ایمان این ملت است که هر کجا که اراده ایستادن کرده است حماسه های بزرگ خلق کرده و تهدید ها را در هر سطحی از سختی دفع کرده است.