توقف اعطای ماموریت آموزشی جدید در دانشگاههای علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی در اطلاعیه ای به دانشگاههای علوم پزشکی کشور با توجه به استعلام های متعدد از سوی دانشگاهها و دانشکده ها در خصوص اعطای ماموریت آموزشی به کارکنان این واحدها اعلام کرده است: افرادی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 14 آذرماه سال 86 به ماموریت آموزشی اعزام شده اند به دلیل اخذ تعهد از آنان و رعایت حقوق مکتسبه به استناد ماده 67 آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیئت علمی ادامه ماموریت و تمدید آن تا سقف 36 ماه با اخذ موافقت هیئت رئیسه دانشگاه / دانشکده بلامانع است.

وی افزوده است : بدیهی است اعطاء ماموریت آموزشی جدید بعد از تاریخ 14 آذرماه سال جاری تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود و به منظور حل مشکل کارکنان متقاضی ادامه تحصیل نسبت به اعطای مرخصی بدون حقوق مورد تقاضای آنان طبق مقررات اقدام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت یادآور شده است : ایثارگران به استناد ماده 71 آئین نامه اداری و استخدامی از این امر مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند.