37 پروژه تامین آب آشامیدنی در روستاهای لرستان در دست اجراست

منوچهر فراقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 18 هزار و 700 میلیون ریال در دست اجراست.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه ها شامل اجرای 78 کیلومتر خط انتقال، 86 کیلومتر شبکه داخل روستا، احداث 21 مخزن نگهداری آب با مجموع ظرفیت یک هزار و 200 متر مکعب، احداث و تجهیز 15 واحد ایستگاه پمپاژ، حفر هشت حلقه چاه و بهسازی 9 چشمه در استان است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه در مجموع علاوه بر پروژه های تامین آب مناطق روستایی، 72 پروژه دیگر در زمینه های احداث راه روستایی، فضاهای آموزشی و بهسازی معابر داخل روستاها در استان در دست اجراست، بیان داشت: اعتبارات این پروژه ها به صورت 100 درصدی اختصاص داده شده است.

وی عنوان کرد: این تعداد پروژه با میانگین پیشرفت فیزیکی 60 درصد در مناطق روستایی استان لرستان در حال اجراست.