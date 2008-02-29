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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۰

"مینای شهر خاموش" و "روایت‌های ناتمام" در جشنواره تیبورون

"مینای شهر خاموش" و "روایت‌های ناتمام" در جشنواره تیبورون

فیلم‌های سینمایی "مینای شهر خاموش" و "روایت‌های ناتمام" در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم تیبورون به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تیبورون از 13 تا 21 مارس 2008 (23 اسفند تا دوم فروردین 87) در ایالت کالیفرنیا برگزار می‌شود و "مینای شهر خاموش" امیرشهاب رضویان و "روایت‌های ناتمام" پوریا آذربایجانی نمایندگان سینمای ایران در این رویداد بین‌المللی هستند.

نمایی از فیلم "روایت‌های ناتمام"

"مینای شهر خاموش" که در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر توانست چند جایزه و نامزدی را از آن خود کند، درباره بازگشت دکتر بهمن پارسا بعد از 33 سال از آلمان به ایران است. دکتر با یکی از دوستان قدیمی پدرش و راننده‌ای جوان به زادگاهش بم می‌رود و در طول سفر برای او و همراهانش اتفاق‌هایی می‌افتد.

آرمین هوفمان، محمد فرخ‌منش و رضویان فیلمنامه‌نویسان، داریوش عیاری، محمدرضا سکوت و کلاوس بوس دسانتس مدیران فیلمبرداری، فرامرز هوتهم تدوینگر، داریوش تقی‌پور موسیقی، محمد قومی طراح چهره‌پردازی، یدالله نجفی صدابردار، سیدمحمد موسوی‌نژاد صداگذار و عزت‌الله انتظامی، شهباز نوشیر، صابر ابر و مهران رجبی بازیگران فیلم هستند.

"روایت‌های ناتمام" نخستین ساخته آذربایجانی است و در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش درآمد. فیلم قصه یک شب از زندگی سه دختر به نام‌های ستاره، هنگامه و منیژه است و در آن ستاره پسیانی، هنگامه قاضیانی، سعیده امیرساعی، رضا قاضیانی و حسین سلیمانی بازی کرده‌اند.

کد مطلب 646741

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