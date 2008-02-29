به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تیبورون از 13 تا 21 مارس 2008 (23 اسفند تا دوم فروردین 87) در ایالت کالیفرنیا برگزار می‌شود و "مینای شهر خاموش" امیرشهاب رضویان و "روایت‌های ناتمام" پوریا آذربایجانی نمایندگان سینمای ایران در این رویداد بین‌المللی هستند.

نمایی از فیلم "روایت‌های ناتمام"

"مینای شهر خاموش" که در بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر توانست چند جایزه و نامزدی را از آن خود کند، درباره بازگشت دکتر بهمن پارسا بعد از 33 سال از آلمان به ایران است. دکتر با یکی از دوستان قدیمی پدرش و راننده‌ای جوان به زادگاهش بم می‌رود و در طول سفر برای او و همراهانش اتفاق‌هایی می‌افتد.

آرمین هوفمان، محمد فرخ‌منش و رضویان فیلمنامه‌نویسان، داریوش عیاری، محمدرضا سکوت و کلاوس بوس دسانتس مدیران فیلمبرداری، فرامرز هوتهم تدوینگر، داریوش تقی‌پور موسیقی، محمد قومی طراح چهره‌پردازی، یدالله نجفی صدابردار، سیدمحمد موسوی‌نژاد صداگذار و عزت‌الله انتظامی، شهباز نوشیر، صابر ابر و مهران رجبی بازیگران فیلم هستند.

"روایت‌های ناتمام" نخستین ساخته آذربایجانی است و در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر سال گذشته به نمایش درآمد. فیلم قصه یک شب از زندگی سه دختر به نام‌های ستاره، هنگامه و منیژه است و در آن ستاره پسیانی، هنگامه قاضیانی، سعیده امیرساعی، رضا قاضیانی و حسین سلیمانی بازی کرده‌اند.