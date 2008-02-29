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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۷

دادگاه 4 نشریه یکشنبه آینده برگزار می‌شود

دادگاه 4 نشریه یکشنبه آینده برگزار می‌شود

جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول چهار نشریه مردمسالاری،اقتصاد پویا، دیروز امروز فردا و ماهین صبح یکشنبه 12 اسفند در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس احضاریه ای که برای مدیران مسئول چهار نشریه مردمسالاری، اقتصاد  پویا، دیروز امروز فردا و ماهین صادر شده است، مدیران مسئول این نشریات روز یکشنبه آینده در دادگاه حاضر و در حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات به دفاع از خود می پردازند.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات مدیران مسئول این چهار نشریه نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین و افترا عنوان شده است.

 پیش از این ریاست شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برعهده قاضی شهرابی فراهانی بود که با انتصاب رئیس قوه قضائیه، قاضی سیامک مدیرخراسانی به عنوان رئیس شعبه مزبور منصوب شد.

کد مطلب 646745

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