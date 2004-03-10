اردن به خواهر ناتني صدام اجازه اقامت موقت داد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، يك مسئول اردن به روزنامه فرا منطقه اي " الحيات " گفت: امان به دلايل انسان دوستانه ودرمان بيماري سرطان خواهر صدام، اجازه اقامت موقت در اين كشور را به وي داده است.

وي افزود: سهام كه اخيرا به اردن سفركرده است به زودي دريكي ازمراكز پزشكي درامان تحت درمان و معالجه قرارخواهد گرفت. اين مسئول اردن مي گويد : دوره درمان خواهرناتني صدام مشخص شده است و درصورت نيازمدت اقامت براي" ارشد ياسين" يكي ازهمراهان شخصي صدام وهمسرسهام و فرزندانش تمديد مي شود.

بااين حال خانم" اسمي خضر"سخنگوي دولت اردن در گفتگوي مطبوعاتي گفت: درصورت درخواست خانواده سهام، وزارت خارجه اردن اقامت دائمي آنها را مورد بررسي قرار مي دهد.

وي افزود: اردن هم اكنون به "سعدون حمادي" رئيس سابق پارلمان عراق اقامت موقت داده است و وي به محض پايان دوره درمان بيماري قلبي خود، اردن را به مقصد امارات عربي متحده ترك مي كند.