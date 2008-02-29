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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۷

طرح امداد جاده ای با حضور 700 امدادگر در نوروز 87 اجرا می شود

طرح امداد جاده ای با حضور 700 امدادگر در نوروز 87 اجرا می شود

معاون امداد و نجات سازمان هلال احمر استان تهران گفت: طرح امداد جاده ای استان تهران با مشارکت 700 امدادگر در نوروز 87 اجرا می شود.

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعیت هلال احمر استان تهران با فرارسیدن سال نو و افزایش سفرهای نوروزی طرح امداد و نجات جاده ای را به صورت ویژه در محورهای مواصلاتی شهر تهران از 25 اسفند 86 تا 20 فروردین 87 آغاز می کند.

وی با بیان اینکه هدف اجرای این طرح تامین امنیت فکری مسافران، افزایش ایمنی جاده ها و ارائه خدمات جاده ای است، اظهار داشت: 45 پایگاه امداد به سه شکل ثابت، سیار و موقت در جاده های منتهی به تهران ایجاد می شود.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران ادامه داد: امدادگران در قالب 13 گروه خدمات خود را ارائه خواهند داد.

فتحی گفت: 40 دستگاه آمبولانس در این مدت برای ارائه خدمات به بیماران در جاده های متصل به شهر تهران  حضور می یابند.

کد مطلب 646755

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