طرح امداد جاده ای با حضور 700 امدادگر در نوروز 87 اجرا می شود

شاهین فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعیت هلال احمر استان تهران با فرارسیدن سال نو و افزایش سفرهای نوروزی طرح امداد و نجات جاده ای را به صورت ویژه در محورهای مواصلاتی شهر تهران از 25 اسفند 86 تا 20 فروردین 87 آغاز می کند.

وی با بیان اینکه هدف اجرای این طرح تامین امنیت فکری مسافران، افزایش ایمنی جاده ها و ارائه خدمات جاده ای است، اظهار داشت: 45 پایگاه امداد به سه شکل ثابت، سیار و موقت در جاده های منتهی به تهران ایجاد می شود.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران ادامه داد: امدادگران در قالب 13 گروه خدمات خود را ارائه خواهند داد.

فتحی گفت: 40 دستگاه آمبولانس در این مدت برای ارائه خدمات به بیماران در جاده های متصل به شهر تهران حضور می یابند.