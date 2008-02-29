دانشگاه علوم پزشکی شیراز داوطلب بومی فوریتهای پزشکی می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مرد بومی استان فارس از میان متقاضیان دارای مدرک پایان تحصیلات متوسطه که در یکی از آزمونهای سراسری انجام شده گروه تجربی در سالهای 84 یا بعد از آن شرکت کرده اند و از نظر شرایط جسمی، روانی و اجتماعی از سلامت کامل برخوردار باشند و در آزمونهای توان جسمی و ورزشی موفق شوند، پذیرفته خواهند شد.

این افراد باید دارای حداکثر سن 25 سال تمام و گواهینامه رانندگی پایه دو خودرو باشند و سوء پیشینه کیفری نیز نداشته باشند.

شرایط بومی بودن بر اساس تعریف سازمان سنجش است و پذیرفته شدگان نهائی جهت گذراندن دوره باید در خوابگاه دانشکده فوریتهای پزشکی گراش ساکن شوند.

از دانشجویان برای خدمت در اورژانس 115 معادل دو برابر سنوات تحصیل تعهد گرفته می شود. ولی اگر به هر دلیل تا 6 ماه پس از فارغ التحصیلی یا اعلام آمادگی فارغ التحصیل، شرایط به کارگیری در اورژانس 115 فراهم نشود تعهد مذکور کان لم یکن تلقی خواهد شد.

پس از بررسی مدارک داوطلبان با رعایت اولویت نمره کارنامه آزمون سراسری داوطلبان، حداکثر تا 3 برابر تعداد مورد نیاز برای انجام معاینات لازم ، مصاحبه و آزمونهای ورزشی دعوت به عمل خواهد آمد و از میان کسانی که واجد شرایط لازم هستند بر اساس بومی بودن، معاینات و مصاحبه با رعایت اولویت نمره ، تعداد مورد نیاز مشخص شده و اعلام می شود.