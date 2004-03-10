امارات از امضاي قانون اساسي موقت عراق استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري امارات(وام )، شيخ زايد ضمن استقبال ازامضاي اين قانون ابرازاطمينان كرد. تصويب قانون اداره عراق دردوران انتقالي موسوم به قانون اساسي موقت يك تحول مثبت در راستاي بازسازي سازمان هاي ملي وتحقق ثبات وامنيت و توسعه درعراق است.

وي گفت: اعضاي شوراي حكومت انتقالي حد بالايي ازاحساس مسوليت ملي خود را با توانايي خود براي غلبه برموانع ومشكلات پيش روي تصويب قانون اساسي موقت نشان دادند.

وي تمام طيف هاي عراق را به غنيمت شمردن اين دستاورد مهم شوراي حكومت انتقالي براي همبستگي واتحاد وتلاش براي تقويت وحدت ملي و بذل تمام تلاش ها و امكانات براي ساخت عراق يكپارچه و شكوفا فرا خواند.

قانون اساسي موقت عراق به رغم اعتراض هاي آشكار مراجع شيعه و برخي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق سرانجام روز دوشنبه به امضاي اعضاي شورا رسيد.



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