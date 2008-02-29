به گزارش خبرنگار مهر، "کارت قرمز" در بخش پانوراما جشنواره فرایبورگ آلمان شرکت کرده است که از اول تا هشتم مارس 2008 (11 تا 18 اسفند 86) برگزار میشود. این فیلم به جریان دادگاه شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی میپردازد و حسن پورشیرازی تهیهکننده آن است.
در جشنواره فرایبورگ فیلم 10 دقیقهای "گره" ساخته جواد وطنی و فیلم پنج دقیقهای "سیلی" ساخته احسان امانی نیز به نمایش درمیآید. "باشو غریبه کوچک" بهرام بیضایی و انیمیشنهای "روزی کلاغی" عبدالله علیمراد، "کلاغی که میخواست قویترین باشد" محمدعلی سلیمانزاده و "گنجشک و پنبهدانه" مرتضی احدی دیگر فیلمهای ایرانی حاضر در این جشنواره هستند.
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