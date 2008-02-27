تاکنون 27 سرباز ترک و 230 عضو پ.ک.ک کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ستاد مشترک ارتش ترکیه روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: در درگیری های روزهای اخیر در مناطق شمالی عراق، تاکنون 27 نفر از سربازان ترک و 230 نفر از اعضای "پ.ک.ک" کشته شده اند.

این بیانیه با اشاره به خسارات سنگینی که به مواضع حزب "پ.ک.ک" وارد آمده، افزود: درگیری ها همچنان ادامه دارد.

توپخانه و نیروی هوایی ترکیه نیز به حملات خود علیه مواضع "پ.ک.ک" ادامه می دهند.

برپایه این گزارش، از زمان آغاز حملات تاکنون نیروهای ترکیه 312 موضع از مواضع "پ.ک.ک" را تخریب و 523 هدف ازجمله توپ های ضدهوایی آنها را از بین برده اند.

ازسوی دیگر، در حالی که بحث میان مقامات آنکارا و بغداد درباره حملات علیه مناطق شمالی عراق همچنان ادامه دارد، واشنگتن از ترکیه خواست که حملات خود را محدود کند.

"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در دهلی نو خاطرنشان کرد که اقدام نظامی مشکل تروریسم را برای ترکیه حل نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: حملات ترکیه نباید به یک ماه بکشد و در مدت حداکثر 2 هفته باید به اتمام برسد.

کاخ سفید نیز روز گذشته ابراز امیدواری کرد که عملیات ترکیه در مناطق شمالی عراق کوتاه مدت باشد.

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه نیز سه شنبه گفت که ترکیه حق دفاع از خود دارد.