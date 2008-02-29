برداشت بیش از 4 میلیارد متر مکعب گاز ترش از مخزن پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، سیامک نورین مقدم گفت: از این مقدار گاز برداشتی از مخزن، 3 میلیارد و 949 میلیون متر مکعب گاز پس از تصفیه و شیرین سازی در پالایشگاه فازهای 1 تا 5 این شرکت به شبکه سراسری تزریق شده است.

جانشین سرپرست کنترل تولید فرآورده و ارسال گاز شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، میزان تولید در بهمن ماه را 6 میلیون و 189 هزار بشکه میعانات گازی دانست و افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در این ماه 5 میلیون و 600 هزار بشکه میعانات گازی به نفتکشها و 1 میلیون و 936 هزار بشکه به پتروشیمی نوری ارسال شده است.

نورین مقدم تصریح کرد: همچنین 16 هزار و 500 تن گوگرد و 11 هزار و 600 تن LPG در بهمن ماه تولید و 45 میلیون مترمکعب گاز به پتروشیمی پارس ارسال شده است.

شایان ذکر است مخزن مشترک گازی پارس جنوبی در عمق حدود3 هزار متری زیر کف دریا و مشترک بین کشورهای ایران و قطر است، این میدان 50 درصد از ذخایر گاز کشور و 8 درصد از ذخایر گازی جهان را دارا است. پالایشگاههای شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در مجاورت یکدیگر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بندر عسلویه در فاصله 270 کیلومتری شرق شهرستان بوشهر قرار گرفته است.