اسامی محرومان هفته بیست و سوم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های سایپا کرج، راه آهن تهران و سپاهان اصفهان با داشتن سه بازیکن محروم، از این حیث بیش از سایر تیم های لیگ برتری متضرر شده اند.

اسامی بازیکنان محروم از حضور در دیدارهای هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است :

هادی عقیلی، عباس محمدی و عماد محمد رضا (سپاهان)، مجید ایوبی، میثاق معمارزاده و ابراهیم صادقی (سایپا کرج)، گئورگ کاسپاروف، حسین پاشایی و علیرضا نورمحمدی (راه آهن تهران)، ابوالفضل حاجی زاده و عادل کلاه کج (صباباتری)، حمید تبریزی و اتابک نمازی (شیرین فراز کرمانشاه)، سید محمد موسوی وعلی محمد دهقان (مقاومت سپاسی شیراز)، اوچه (مس کرمان)، مصطفی مهدی زاده (پیکان تهران) و فرهاد مجیدی (استقلال تهران).