برترین های سیزدهمین دوره جام ملتهای آسیا معرفی شدند/ مومنی زاده در جمع برترین ها

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی سه شنبه شب بعد از جمع بندی کلیه دیدارهای برگزار شده نام هفت بازیکن برتر این رقابتها را معرفی کردند. در این لیست رحیم مومنی زاده از ایران در پست بغل زن چپ به عنوان برترین بازیکن در بین ورزشکاران 10 کشور شرکت کننده شناخته شد. برترین های این مسابقات بدین شرح هستند:

* پست پخش توپ : بندرالحربی از عربستان

* دروزاه بان : یوسف الفهدی از کویت

* خط زن: عبدالله الطیب از کویت

* بغل زن راست : وونگ چول پارک از کره جنوبی

* گوش راست : حسین اخوان از عربستان

* بغل زن چپ: رحیم مومنی زاده از ایران

* گوش چپ: یودونگ کول از کره جنوبی

کمیته فنی بازیها در مجموع از قضاوت کوبل داوران روسیه رضایت بیشتری داشتند. این کوبل از داوران قضاوت های مهمی چون ایرن و کویت و بازی فینال بین دو تیم کویت و کره را سوت زدند.

سیزدهمین دوره رقابتهای هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی با حضور 10 تیم از 28 بهمن ماه تا هفتم اسفند در اصفهان برگزار شد. دراین مسابقات سه تیم کره جنوبی، کویت و عربستان ضمن کسب مقام اول تا سوم جواز ورود به مسابقات جهانی کرواسی را هم بدست آوردند. تیم ملی هندبال ایران در این رقابتها به مقام چهارم رسید.