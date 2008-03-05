سرابی درباره اجرای عمومی "هویت" به خبرنگار مهر گفت: "با آنکه دو ماه از اتمام جشنواره تئاتر ماه می‌گذرد و نمایش موفق شده جوایز دوم کارگردانی و نخست بازیگری را به دست بیاورد و از نظر جذب مخاطب از آثار پرتماشاگر جشنواره محسوب می‌شود، هنوز در فهرست اجرای عمومی حوزه هنری برای سال 87 قرار نگرفته و علت این امر هم مشخص نیست."



وی ادامه داد: "با وجود پیگیری برای اجرای عمومی نمایش هنوز پاسخ مشخص دریافت نکرده‌ام. به خصوص اینکه بازیگران نمایش "هویت" حرفه‌ای هستند و مشخص نبودن زمان اجرا ما را با بی‌برنامگی مواجه می‌کند. یعنی امکان دارد زمانی که حوزه هنری برای ما وقت اجرا تعیین کند، بازیگران نمایش درگیر پروژه‌های دیگر باشند."



این بازیگر درباره احتمال اجرای نمایش در تالارهای دیگر در صورت به توافق نرسیدن با حوزه هنری گفت: "اگر ما جواب مشخص از سوی حوزه هنری در خصوص اجرای نمایش "هویت" دریافت نکنیم، برای به صحنه بردن نمایش در تالار مولوی در سال آینده اقدام خواهیم کرد."



نمایش "هویت" نخستین‌ تجربه کارگردانی سرابی محسوب می‌شود که توسط مشهود محسنیان به نگارش درآمده است. این اثر در مکتب رئالیسم ارائه شده و اقتباسی از رمان "شستشوی مغزی" نوشته جان وین رایت است. نمایش فضایی پلیسی جنایی دارد و نخستین تجربه از این دست در تئاتر ایران محسوب می‌شود.



این نمایش به قتل‌های زنجیره‌ای در منهتن نیویورک و رابطه یک پلیس و دوست او می‌پردازد که عضو شورای شهر و مظنون اصلی ماجراست. مسعود میرطاهری، مسعود حجازی مهر و سارا پورصبری به همراه سرابی در نمایش بازی می‌کنند و رضا شاپورزاده طراح صحنه آن است.



سرابی با نمایش "غولتشن‌ها" به کارگردانی حمید پورآذری و "ماچیسمو" کاری از محمد یعقوبی بهار سال آینده به عنوان بازیگر در مجموعه تئاتر شهر بر صحنه خواهد رفت.