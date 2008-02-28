شرایط لازم برای توسعه همه جانبه روابط ایران و ویتنام فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سمینار که چهارشنبه هشتم اسفند و با حضور موسوی مدیر کل مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه کشورمان و سفرای فعلی و سابق ایران در ویتنام برگزارشد، رئیس دانشگاه معتبر علوم اجتماعی و انسانی هانوی، برگزاری سمینار ایران و ویتنام تاریخ و چشم انداز روابط را نقطه عطفی در آستانه سی و پنجمین سالگرد روابط بین دو کشور خواند.

شهیدی سفیر تام الاختیار کشورمان در ویتنام نیز در این سمینار به بررسی آخرین تحولات در روابط میان دو کشور پرداخت و اظهار داشت: امروز بستر همکاری ها از هر جهت فراهم شده و زمان عمل به توافقات فرا رسیده است.

به گفته وی، اراده رهبران دو کشور برای جهشی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی ، بین المللی موید تعمیق و عینیت بخشیدن به مناسبات فراگیر است.

موسوی مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه کشورمان هم با تشریح مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل هسته ای ، به تحلیل پیرامون گزارش بسیار مثبت البرادعی دایر بر همکاری های فراتر از تعهدات ایران و آژانس پرداخت.

وی همچنین توضیحات مبسوطی درباره پاسخ به شش سئوال آژانس توسط ایران و حل مسائل باقیمانده فیمابین ارائه کرد و به نقش و اهمیت مناسبات سیاسی و همکاری های بین المللی در گسترش روابط دو جانبه پرداخت.

در ادامه ملا عبداللهی سفیر سابق کشورمان در ویتنام طی سخنانی، تاریخچه روابط میان دو کشور، به هم موضوعات کلیدی و مطرح در روابط را تشریح کرد.