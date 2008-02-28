به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم با بازی چارلتن هستن، جان کاساوتیس، جینا رولندز و مارتین بالسام محصول 1976 امریکاست و ادوارد هیوم فیلمنامه آن را بر مبنای رمانی از ژرژ لافونتن نوشت.



درام اکشن و داستانی "مهلت دو دقیقه‌ای" درباره مردی روان‌پریش و جانی است که هنگام برگزاری یک مسابقه بیسبال با پلیس، بازیکنان و تماشاچیان درگیر می‌شود و... این فیلم 115 دقیقه‌ای که سال 1977 نامزد اسکار بهترین تدوین بود، با زبان اصلی در چهلمین برنامه پی در پی سینماتک سپیده به نمایش درمی‌آید.