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۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۲۶

"مهلت دو دقیقه‌ای" در سینماتک سپیده

"مهلت دو دقیقه‌ای" در سینماتک سپیده

فیلم سینمایی "مهلت دو دقیقه‌ای" ساخته لری پیرس روز یکشنبه 12 اسفند ساعت 18 در سینما سپیده به نمایش در‌می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم با بازی چارلتن هستن، جان کاساوتیس، جینا رولندز و مارتین بالسام محصول 1976 امریکاست و ادوارد هیوم فیلمنامه آن را بر مبنای رمانی از ژرژ لافونتن نوشت. 

درام اکشن و داستانی "مهلت دو دقیقه‌ای" درباره مردی روان‌پریش و جانی است که هنگام برگزاری یک مسابقه بیسبال با پلیس، بازیکنان و تماشاچیان درگیر می‌شود و... این فیلم 115 دقیقه‌ای که سال 1977 نامزد اسکار بهترین تدوین بود، با زبان اصلی در چهلمین برنامه پی در پی سینماتک سپیده به نمایش درمی‌آید.

کد مطلب 646784

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