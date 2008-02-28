پیکان در ورزشگاه دستگردی به مصاف ابومسلم می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر اعلام کرد که دیدار تیم های فوتبال پیکان تهران و ابومسلم مشهد از هفته بیست و سوم لیگ برتر روز جمعه دهم اسفندماه راس ساعت 16 در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می شود.

همچنین این سازمان اعلام کرد که دیدار دو تیم پاس همدان و سپاهان اصفهان از رقابت های همین هفته نیز با یک روز تاخیر و ساعت 14:30 روز یکشنبه دوازدهم اسفندماه در ورزشگاه قدس همدان انجام خواهد شد.

پیش از این قرار بود این دیدار در روز شنبه برگزار شود که با توجه به درخواست باشگاه سپاهان اصفهان ، این دیدار با یک روز تاخیر برگزار می شود.

ظاهرا اقدام دیرهنگام مسئولان باشگاه سپاهان در تهیه بلیت برای سفر به شهر همدان باعث شده است تا زردپوشان اصفهانی نتوانند در تاریخ مقرر خود را به این شهر برسانند و خواهان تاخیر در زمان رویارویی با پاس همدان شوند.