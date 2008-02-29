توسعه متوازن تحصیلی در دبیرستان ها درست انجام نشد

پرویز آژیده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه متوازن تحصیلی بین دانش آموزان از سال گذشته در حال اجرا است، افزود: طی این مدت 4/1 درصد از سهم دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی که در سال های اخیر رشد چشمگیری داشتند، کاسته شد ولی برخلاف برنامه ریزی های صورت گرفته برای حضور این دسته از دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و کارو دانش، آنها به رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی گرایش پیدا کردند.

وی ادامه داد: سهم آموزش فنی و حرفه ای و کارو دانش با رشد اندکی مانند سال تحصیلی84 -85 شد و تغییر خاصی در آن صورت نگرفت.

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال یکی از اهداف تعریف شده در آموزش و پرورش کاستن آمار دانش آموزان رشته های شاخه نظری و ارجاع آنها به رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش بود، اظهار داشت: هدایت تحصیلی دانش آموزان امسال به درستی صورت نگرفت.

وی در خصوص حذف دوره پیش دانشگاهی نیز گفت: اخیرا گروهی در آموزش و پرورش تشکیل شده است که روی این موضوع تحقیق و بررسی می کنند و بعد ازانجام کار کارشناسی نتایج آن را در اختیار شورای راهبردی وزارت آموزش و پرورش قرار می دهند تا آنها با دیدگاه کلان در مورد آن تصمیم بگیرند.

وی با بیان اینکه عده ای برای حذف این دوره به فلسفه اصلی ایجاد آن اشاره می کنند، افزود: این افراد عنوان می کنند که مقطع پیش دانشگاهی برای کاهش صف کنکور در مقطع زمانی خاص که تقاضای زیادی برای ورود به دانشگاه بود شکل گرفت و طی این مدت به اهداف خود رسید و در حال حاضر با افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و قرار دادن کف معدل امتحان نهایی سال سوم دبیرستان برای قبولی در کنکور باید این دوره را حذف کرد.

وی پیش دانشگاهی را یکی از حلقه های نظام آموزشی کشور دانست و تصریح کرد: اگر قرار باشد که تغییری در نظام آموزشی کشور صورت گیرد باید تامل بیشتری روی آن انجام داد و بعد در مورد آن تصمیم گرفت.