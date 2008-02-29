سمینار روسای فدراسیونهای ورزشی 21 اسفند برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، در این سمینار که با حضورمهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ، معاونین سازمان ، روسای 49 فدراسیون ورزشی و نواب رئیس بانوان و دبیران فدراسیونها برگزارخواهد شد ، رئیس سازمان تربیت بدنی پیرامون عملکرد ورزش کشور درسال 86 و برنامه سال آینده و بویژه حضورقدرتمند کاروان ورزرشی ایران در بازیهای المپیک، توصیه های لازم را به مسئولان فدراسیون های ورزشی ارائه خواهد داد .

دراین نشست همچنین تعدادی از روسای فدراسیون ها به نمایندگی از دیگر فدراسیون ها پیرامون وضعیت ورزش کشور به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت .

نشست مشترک روسای فدراسیونهای ورزشی با رئیس سازمان تربیت بدنی ساعت 15 روز سه شنبه 21 اسفند ماه درمحل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.