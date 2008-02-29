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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

با حضور علی آبادی؛

سمینار روسای فدراسیونهای ورزشی 21 اسفند برگزار می شود

سمینار روسای فدراسیونهای ورزشی 21 اسفند برگزار می شود

سمینار مشترک روسای فدراسیونهای ورزشی با حضور مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، در این سمینار که با حضورمهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ، معاونین سازمان ، روسای 49 فدراسیون ورزشی و نواب رئیس بانوان و دبیران فدراسیونها برگزارخواهد شد ، رئیس سازمان تربیت بدنی پیرامون عملکرد ورزش کشور درسال 86 و برنامه سال آینده و بویژه حضورقدرتمند کاروان ورزرشی ایران در بازیهای المپیک، توصیه های لازم را به مسئولان فدراسیون های ورزشی ارائه خواهد داد .

دراین نشست همچنین تعدادی از روسای فدراسیون ها به نمایندگی از دیگر فدراسیون ها پیرامون وضعیت ورزش کشور به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت . 

نشست مشترک روسای فدراسیونهای ورزشی با رئیس سازمان تربیت بدنی ساعت 15 روز سه شنبه 21 اسفند ماه درمحل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 646795

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