مسعود سلطانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب اظهارداشت : از بین 15 نامزد اختصاصی حزب اعتماد ملی در تهران 12 نفر تائید شده و 3 نفر تا کنون تائید نشده اند اما در هر حال تا 14 اسفند منتظر آخرین بررسیهای شورای نگهبان خواهیم ماند و امیدواریم که آقایان حق شناس، امینی و حجتی نیز تائید صلاحیت شوند.

وی از رسول منتجب نیا، الیاس حضرتی، جواد اطاعت، مسعود سلطانی فر، محمد قمی، نجمه گودرزی، اعظم سقطی، وحید محمودی ، ابوالفضل شکوری، محمد تقوی نژاد، رسول پناه و اسماعیل گرامی مقدم به عنوان نامزدهای اختصاصی حزب اعتماد ملی در تهران برای حضور در انتخابات 24 اسفند یاد کرد.

این عضو ارشد حزب اعتماد ملی افزود : فاطمه کروبی، نجفقلی حبیبی، عباسعلی زالی، حسن عابدی جعفری و محمدرضا راه چمنی، 5 نامزدی دیگر لیست 17 نفره اعتماد ملی برای حضور در انتخابات آتی هستند که از سایر گروههای اصلاح طلب انتخاب شده اند.

وی تاکید کرد : 13 نامزد باقی مانده لیست اعتماد ملی در تهران نیز به زودی نهایی خواهد شد و شنبه یا به صورت مستقیم در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت و یا طی یک نشست مطبوعاتی با حضور آقای کروبی و بنده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

سلطانی فر با بیان اینکه حزب اعتماد ملی قطعا لیست 30 نفره برای رقابت انتخاباتی در تهران ارائه خواهد کرد، گفت : به غیر از شهر تهران، حزب اعتماد ملی تا کنون در 130 کرسی و در مجموع با احتساب تهران در 160 کرسی که حدود 55 درصد کرسی های مجلس است امکان رقابت دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که در بررسیهای نهایی شورای نگهبان که نتایج آن 14 اسفند اعلام خواهد شد بین 15 تا 20 نامزد دیگر حزب اعتماد ملی صلاحیتشان برای حضور در انتخابات مجلس هشتم تایید شود تا شاهد رقابت بیشتری در این انتخابات باشد.

این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد : چون استراتژی این حزب حضوری گسترده و با تمام توان در انتخابات 24 اسفند است، لذا هر نامزدی از حزب اعتماد ملی که تا 14 اسفند تائید صلاحیت شود علیرغم اینکه زمان را از دست داده بازهم در لیستهای حزب اعتماد ملی در کشور قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با تاکید بر اینکه حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس هشتم به منظور تحکیم و تقویت فرهنگ و تفکر تحزب در کشور با هیچ گروه اصلاح طلبی ائتلاف نمی کند، خاطرنشان کرد : ممکن است در نامزدها با ائتلاف مردمی اصلاحات بین 15 تا 16 نفر و با ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بین 8 تا 10 نفر اشتراک داشته باشیم اما قطعا لیست خود را به صورت جداگانه ارائه خواهیم کرد.