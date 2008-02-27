  1. سیاست
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۵۰

احمدی نژاد دستور داد:

بسیج امکانات دستگاه های اجرایی در آستانه مسافرت های نوروزی

رئیس جمهور با توجه به نزدیکی نوروز و تقارن آن با ماه ربیع الاول، تمام مسوولان دستگاه های اجرایی به ویژه استانداران را موظف کرد در جهت تامین امنیت ، رفاه و آرامش مردم در سفرهای نوروزی، تمام امکانات خود را بسیج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه امروز هیئت دولت سفرهای نوروزی را به عنوان عاملی بزرگ در تغییرروحیه و رسیدن به آرامش و وسیله کسب انرژی لازم از طبیعت زیبای کشوردانست و افزود: مسافرت تاثیر فراوانی در وحدت  ملی ، آشنایی و تعامل مردم با قومیت ها دارد و نیز فرصتی است که همه از نزدیک با پیشرفت ها و توانایی های مناطق آشنا می شوند .

رئیس جمهور خدمت رسانی به مردم در این ایام را از بهترین کارها برشمرد و تشکیل ستاد ویژه نوروزی را در مرکز ضروری دانست .

دکتر احمدی نژاد همچنین تلاش وزارت کشور و پلیس راه در ایام نوروزی سال گذشته که موجب کاهش تصادفات و مشکلات مردم شده بود، قابل تقدیر دانست و تاکید کرد: امسال نیز باید با مدیریت بهتر آرامش و اطمینان خاطر بیشتری برای مردم فراهم کرد.

همچنین در جلسه هیئت دولت مقرر شد وزارتخانه های راه و ترابری ، نیرو ، مسکن و شهر سازی و کشور برای ایجاد استراحت گاه های مناسب بین راهی با سازمان میراث فرهنگی همکاری های لازم را داشته باشند .

بر اساس این مصوبه ،سازمان میراث فرهنگی موظف شد با هماهنگی این وزارتخانه ها نسبت به ایجاد ، مرمت و بازسازی مکان های مناسب استراحت در بین راه ها اقدام کند. نگهداری این اماکن نیز به شرکت های توانمند استان ها واگذار خواهد شد .

