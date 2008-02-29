حسین کنعانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهارداشت : مذاکرات ائتلاف فراگیر و جبهه متحد اصولگرایان همچنان ادامه دارد و ممکن است اشتراکات این دو ائتلاف اصولگرا برای حضور در انتخابات 24 اسفند طی این مذاکرات افزایش یابد.

وی افزود : در صورتی که شرط جبهه متحد مبنی بر عدم حضور نامزدهای این جبهه در سایر لیستهای انتخاباتی به قوت خود باقی بماند، ائتلاف فراگیر مجبور می شود نام این افراد را از فهرست انتخاباتی خود حذف کرده و سایر نامزدهای مورد نظرش را وارد لیست کند.

دبیر سیاسی ائتلاف حزب الله ارائه دو فهرست انتخاباتی از سوی اصولگریان را موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات 24 اسفند دانست و تصریح کرد : مطمئنا ارائه دو لیست با خصوصیات متنوع باعث افزایش حضور سلایق مختلف در انتخابات آتی خواهد بود.

وی بر عدم وجود اختلاف جدی در اصول میان اصولگرایان تاکید کرد و ادامه داد : هیچ اختلافی در اصول نداریم و اختلاف ما با جبهه متحد اصولگرایان تنها در روش است .

کنعانی مقدم در پایان با اشاره به تدوین منشور اخلاق انتخاباتی از سوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: احزاب و گروهها باید برای رقابت و حضور جدی در انتخابات 24 اسفند به مبانی اشاره شده در منشور اخلاق انتخاباتی پایبند باشند چرا که ضمانت اخلاقی آنها به آن بیانگر پایبندی این گروهها به تعهدات اخلاقی خود در انتخابات است.