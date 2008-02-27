احداث پالایشگاه در مازندران سبب توسعه اقتصادی استان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود امامزاده، عصر چهارشنبه در بازدید از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال در ساری افزود: به طور قطع ایجاد چنین پالایشگاهی به بالندگی و رشد و توسعه اقتصادی منطقه خواهد انجامید.
وی در مورد ایجاد این پالایشگاه عنوان کرد: در احداث این پالایشگاه قزاقستان نیز همکاریهایی با ایران خواهد داشت و به احتمال زیاد با نام پالایشگاه کاسپین به بهره برداری خواهد رسید.
امامزاده در مورد وظایف شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بیان داشت: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، مدیریت کلان این بخش از زنجیره صنعت نفت را برعهده دارد.
وی وظیفه شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال را انتقال نفت خام وارداتی کشورهای حاشیه دریای خزر (طرح سوآپ) از پایانه نفتی نکا به پالایشگاه های تهران و تبریز، انتقال و تحویل فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه تهران، واردات از طریق پایانه نفتی نکا به مراکز پخش استانهای مازندران و گلستان و تامین ارتباط مخابراتی مراکز انتقال نفت، فشار شکنها، تاسیسات تابعه منطقه و همچنین شرکتها و ادارات تابعه وزارت نفت در استانهای مازندران و گلستان ذکرکرد.
امامزاده در خصوص رابطه مخابرات با خطوط لوله نفت اظهار داشت: مخابرات همانند شبکه عصبی بدن عمل کرده و رابط بین خطوط لوله در سراسر طول مسیر بوده و مجموعه خطوط لوله را اداره مینماید.
وی در این راستا تصریح کرد: ارتباط بین تلمبه خانههای پمپاژ در خطوط لوله توسط بخش مخابرات انجام خواهد پذیرفت.
وی افزود: در این بخش، معادل پوشش مخابرات پوشش رادیویی داریم با این تفاوت که شبکههای مخابراتی و شبکههای صنعتی ما ضریب اطمینان پایداری ۹۹/۹۹درصد مشغول به فعالیت بوده و همانند بخش رادیویی با قطع برق، ارتباط بین مراکز قطع نمیشود.
مدیرعامل خط لوله و مخابرات نفت ایران خاطرنشان کرد: شرکت خطوط لوله و مخابرات در محدوده کشور به ۱۱قسمت تقسیم شده و حیطه کاری منطقه شمال در این رابطه شامل استانهای گلستان و مازندران تا محدوده ورسک است و به طور کلی هر منطقه از این مناطق ۱۱گانه پنج استان کشور را زیرپوشش قرار میدهد.
وی بزرگترین مشکل این شرکت را تجاوز به حریم خطوط لوله از سوی برخی شهروندان و همسایگان ساکن در مسیر خطوط انتقال نفت ذکرکرد.
به گفته امامزاده، بسیاری از اراضی اطراف خطوط لوله مناسب برای کشاورزی نبوده و مردم باید از انجام فعالیتهای کشاورزی و اموری که ملزم به کند و کاو زمین می شود خودداری نمایند زیرا با عدم رعایت اصول ایمنی، جان و مال و سرمایه های ملی کشور هدر خواهد رفت.
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