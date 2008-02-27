17 هزار نفر در هرمزگان کار جمع آوری و حراست از آرا مردم را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پراور، عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای کل استان هرمزگان در مجموع 978 شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده است که 487 شعبه آن سیار و 491 شعبه آن به صورت ثابت به جمع آوری آرای مردم اقدام خواهند کرد.

وی افزود: در این دوره از انتخابات بیش از 17 هزار تن از نیروهای متعدد دستگاه ها به خصوص آموزش و پرورش در کار برگزاری انتخابات، فرمانداریها و بخشداریها را همراهی می کنند و با توجه به نیاز این دوره انتخابات به تجهیزات رایانه ای لازم است مدیران دستگاه ها و ارگانها در خصوص اختصاص نیروها و تجهیزات لازم به ستادها اقدام کنند.

پراور بیان داشت: به طور متوسط برای کسب هر کرسی در مجلس در حوزه انتخابیه هرمزگان با توجه به تایید در مجموع 33 نفر در این دوره تا امروز بیش از شش نفر رقابت می کنند که نشان دهنده وجود فضای مناسب رقابتی در استان است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان از برگزاری همزمان انتخابات میاندوره ای شوراهای اسلامی شهر و روستا در شش حوزه خبر داد و گفت: آمادگیها در این دوره برای برگزاری مطلوب انتخابات همزمان شوراها نیز فراهم است.

وی از تمامی مدیران استانی خواست تا از هرگونه بهره برداری از امکانات دولتی له و یا علیه هر کاندیدا خودداری کنند و فقط به صیانت از آرا مردم فکر کنند.