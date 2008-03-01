اعلام شرایط ارزشیابی بخشهای آموزشی پزشکی عمومی

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معاونت آموزشی وزارت بهداشت درصدد است که آموزش پزشکی عمومی در بیمارستانهای آموزشی را ارتقاء بخشد و در این راستا بر اساس یک برنامه زمان بندی مدون بخشهای آموزشی این بیمارستانها را مورد ارزشیابی قرار داده است.

وی افزود: این بخشها در برنامه زمان بندی ارزشیابی قرار می گیرند و پس از بررسی ها، بخشهای موفق ارتقاء پیدا می کنند و بخشهای غیر موفق اخطار آموزشی دریافت خواهند کرد که در صورت ادامه وضعیت نامناسب آموزشی، صلاحیت آموزشی آنها لغو می شود.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: این بخشهای آموزشی که در بیمارستانهای آموزشی قرار دارند باید بیشتر از آموزش های تخصصی یا به همان اندازه به آموزش پزشکی عمومی بپردازند و با توجه به اهمیت آموزش پزشکی عمومی به این مقوله تا اندازه ای در بیمارستانهای آموزشی بهای کافی داده نشده است.

وی در خصوص بازدیدهای اخیر دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و تصمیم گیری از سوی اداره کل گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی یاد آور شد: پس از بازدیدهایی که به تازگی از بیمارستانهای آموزشی سه دانشگاه بزرگ واقع در تهران، یعنی دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی صورت گرفته است یک بخش در هر کدام از این دانشگاهها اخطار آموزشی دریافت کرده اند.

ضیایی گفت: ممکن است با ادامه بازدیدها تعداد بخشهایی که اخطار آموزشی دریافت کرده اند بیش از گذشته شود. در صورتی که این بخشها در 6 ماه مهلت قانونی نسبت به بهبود وضعیت خود اقدام کنند، از نظر آموزشی لغو صلاحیت می شوند.

وی تأکید کرد: بخشهای آموزشی بیمارستانهای بزرگ تهران که به 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهیدبهشتی تعلق دارند از نظر امکانات آموزشی، فضا و تجهیزات روز مشکلات کمتری دارند و از نظر شاخصهای مورد بررسی با توجه به خوبی امکانات این بخشها، آموزش نامناسب توجیه پذیر نیست.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی تأکید کرد: توجه به سیستم و فرآیند آموزشی، حضور تمام وقتی اعضای هیئت علمی ، آموزش دانشجویان و در نهایت وقت گذاری سیستم آموزشی برای رشته پزشکی عمومی در شاخصهای مورد ارزیابی اهمیت دارد.