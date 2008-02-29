هدایت آقایی عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت : کنترل گرانی و ایجاد رونق اقتصادی ، مقابله با تهجر و دفاع از اندیشه های امام و احیای منزلت ایران و کرامت ایرانیان در عرصه بین الملل از جمله اهداف تعیین شده ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات 24 اسفند است.

وی افزود : ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به طور جدی این اهداف را در انتخابات مجلس هشتم مدنظر قرار خواهد دارد.

آقایی در ادامه به جلسه چهارشنبه شب ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به منظور بسته شدن لیست ائتلاف اشاره کرد و گفت : به منظور قطعی شدن تصمیمات درباره نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان رایزنیهای دیگری نیز صورت خواهد گرفت.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران خاطرنشان کرد : فهرست انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان شامل افرادی خواهد بود که به طور قطع در انتخابات آتی آراء بسیاری را جذب کنند اما به دلیل رد صلاحیتهایی که صورت گرفت احتمال دارد فهرست ائتلاف 30 نفره نباشد.

وی در عین حال تاکید کرد : ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تلاش می کند تا فهرست کاملی را در انتخابات مجلس هشتم ارائه دهد.