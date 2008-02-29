تدوین برنامه دکتری تخصصی طب سنتی برای اولین بار در کشور

دکتر عبدالله بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : تدوین برنامه درسی مقطع دکتری تخصصی رشته طب سنتی ایرانی تکمیل شده است و به افرادی که با گذراندن این دوره از مقطع کارشناسی ارشد به دکتری تخصصی ارتقاء یابند مدرک MD Ph.D اعطا می شود.

وی افزود: این برنامه درسی به طور کامل تعریف شده است و برای تصویب به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ارائه خواهد شد. این برنامه پس از تصویب برای سال آینده در برنامه آموزشی در نظر گرفته خواهد شد.

دبیر شورای آموزش طب سنتی و مکمل با اشاره به سایر برنامه های موجود در این دبیرخانه یادآور شد: برنامه درسی رشته های طب سنتی چینی و کایروپراکتیک در شورای آموزش طب سنتی و مکمل وزارت بهداشت در حال تهیه است و برنامه درسی همیوپاتی نیز به تازگی پس از تدوین به شورای گسترش ارائه شده است.