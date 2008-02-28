جوانان ایران حریف "میکا" ارمنستان شدند

به گزارش خبرنگارمهر، درمرحله نیمه نهایی جام ریاست جمهوری ترکمنستان روز گذشته تیم های "میکا" ارمنستان و یونیورسیاد ترکمنستان به مصاف هم رفتند که تیم یونیورسیاد ترکمنستان در دیداری پربرخورد و جنجالی با برتری یک برصفر مقابل حریف خود به دیدار نهایی این مسابقات راه یافت .

به این ترتیب تیم "میکا" ارمنستان با قبول شکست یک برصفرمقابل یونیورسیاد ترکمنستان، حریف تیم فوتبال جوانان کشورمان در دیدار رده بندی تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان شد . این دیدارساعت 16 امروز به وقت محلی (14:30 به وقت تهران) در ورزشگاه نیسای شهرعشق آباد برگزار خواهد شد . ازسوی برگزارکنندگان این تورنمنت برای تیم سوم این مسابقات مبلغ 5 هزار دلار پاداش تعیین شده است .

دیدار فینال تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان نیز ساعت 6 بعد ازظهر(16:30 به وقت تهران) روز جمعه بین تیم های یونیورسیاد وعشق آباد دو نماینده کشور میزبان برگزارخواهد شد .

تیم فوتبال جوانان ایران صبح روز شنبه از طریق مشهد راهی تهران خواهد شد .