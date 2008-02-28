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۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۰

/جام ریاست جمهوری ترکمنستان/

جوانان ایران حریف "میکا" ارمنستان شدند

جوانان ایران حریف "میکا" ارمنستان شدند

تیم فوتبال جوانان کشورمان در دیدار رده بندی و برای کسب مقام سومی تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان امروز پنج شنبه به مصاف تیم "میکا" ارمنستان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگارمهر، درمرحله نیمه نهایی جام ریاست جمهوری ترکمنستان روز گذشته تیم های "میکا" ارمنستان و یونیورسیاد ترکمنستان به مصاف هم رفتند که تیم یونیورسیاد ترکمنستان در دیداری پربرخورد و جنجالی با برتری یک برصفر مقابل حریف خود به دیدار نهایی این مسابقات راه یافت .

به این ترتیب تیم "میکا" ارمنستان با قبول شکست یک برصفرمقابل یونیورسیاد ترکمنستان، حریف تیم فوتبال جوانان کشورمان در دیدار رده بندی تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان شد . این دیدارساعت 16 امروز به وقت محلی (14:30 به وقت تهران) در ورزشگاه نیسای شهرعشق آباد برگزار خواهد شد . ازسوی برگزارکنندگان این تورنمنت برای تیم سوم این مسابقات مبلغ 5 هزار دلار پاداش تعیین شده است . 

دیدار فینال تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان نیز ساعت 6 بعد ازظهر(16:30 به وقت تهران) روز جمعه بین تیم های یونیورسیاد وعشق آباد دو نماینده کشور میزبان برگزارخواهد شد .   

تیم فوتبال جوانان ایران صبح روز شنبه از طریق مشهد راهی تهران خواهد شد .

کد مطلب 646841

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