عنوان سومی برای جوانان ایران / ملی پوشان فردا به تهران بازمی گردند

به گزارش خبرنگارمهر، تیم جوانان کشورمان پس از برگزاری دیدار رده بندی تورنمنت ترکمنستان برابر تیم میکای ارمنستان که به پیروزی یک بر صفر این تیم و کسب عنوان سومی این تورنمنت انجامید، ساعت 9 صبح روز شنبه 11 اسفند ماه با یک دستگاه اتوبوس از طریق مرز باجگیران راهی مشهد می شود و سپس از این شهر با هواپیما عازم تهران خواهد شد.

تیم جوانان کشورمان مسیر رفت خود به مقصد عشق آباد ترکمنستان را با یک دستگاه اتوبوس و طی 15 ساعت سفرطولانی و خسته کننده طی کرده بود .

تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان با حضور 10 تیم از دوم اسفند ماه درشهرعشق آباد آغاز شد و تا دهم اسفند ماه ادامه خواهد داشت. تیم جوانان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که آبان ماه سال آینده در عربستان برگزار می شود ، آماده می کند.