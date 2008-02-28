650 میلیارد تومان طلب بازنشستگان آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هراتی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور استانها در نشست راهکارهای ایمن سازی مدارس از آسیب های اجتماعی در جمع مدیران مدارس شهرستان های ساری گفت: در صورت تصویب نهایی طرح یک فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش ، 650 میلیارد تومان طلب بازنشستگان وزارت متبوع تامین و پرداخت خواهد شد.