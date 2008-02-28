تشکیل کارگروه گردشگری در کمیته محیط زیست شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار با اعلام این خبر در سی امین جلسه کمیته محیط زیست شورا گفت: شهر تهران به دلیل جاذبه های گردشگری طبیعی، منطقه مناسبی برای جذب گردشگران طبیعی (اکوتوریسم) است.

وی افزود: ماهانه حدود یک میلیون نفر در 25 مسیر از کوهستان اطراف تهران بازدید می کنند . بر این اساس ساماندهی گردشگران طبیعی اقدامی مهم محسوب می شود.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: کارگروه گردشگری طبیعی با هدف ایجاد هماهنگی بین بخش های دولتی، شهرداری ، سازمانهای غیردولتی و دانشگاهها برای ساماندهی گردشگری طبیعی تشکیل می شود.

همچنین ارتقا آموزش فرهنگ حفاظت از محیط زیست با تدوین برنامه اوقات فراغت از دیگر اهداف این کارگروه است.

بر این اساس شورای شهر می تواند در این زمینه سیاست گذاری کند و در صورت لزوم وظیفه نظارتی خود را اعمال کند. شورای شهر سوم تاکنون چند مصوبه مهم برای حفاظت محیط زست از جمله مصوبه مربوط به پارک های خجیر و سرخه حصار مصوب کرده است.

دکتر ابتکار گفت: حفظ محیط زیست یک نیاز جدی در زندگی شهری است و آسیب به آن از طول عمر انسان می کاهد.

دکتر هادی سلیمانپور عضو کمیته ملی محیط زیست نیز با تاکید بر دیدگاه حفظ محیط زیست در دنیا گفت: در تمامی اسناد بالادستی بین المللی بر حفظ تنوع زیستی تاکید می شود. توسعه در دنیای امروز انسان محور است . انسان شایسته زندگی سالم در رابطه با طبیعت است . کاهش تنوع زیستی حیات انسان را با خطر مواجه می کند. اگر تنوع زیستی در منطقه ای کاهش یابد ، حیات انسانی نیز در آن منطقه تهدید می شود.

وی افزود: تمامی سازوکارهای بین المللی برای مقابله با کاهش تنوع زیستی تدوین و ساخته شده اند در این میان حتی حفظ منظر طبیعی هم جزء تنوع زیست محیطی محسوب می شود.

سلیمانپور گفت: ساخت و سازهای بی رویه در ارتفاعات، اعلام جنگ با طبیعت است و در این میان طبیعت پاسخ متقضی را در وقت مناسب خود می دهد.