تیم ملی فوتبال تا دیدار با کویت دو مرحله اردو برگزار می کند/ بحرین تنها دیدار تدارکاتی

به گزارش خبرنگارمهر، بر اساس برنامه ریزی کمیته تیم های ملی، نخستین مرحله اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان از روز سه شنبه 21 اسفند ماه با دعوت از 30 بازیکن در محل کمپ تیم های ملی آغاز و تا 26 اسفند ادامه خواهد داشت.

طبق برنامه ریزی انجام شده روز 27 اسفند ملی پوشان در اختیار باشگاههای خود قرار خواهند گرفت تا درآخرین دیدارهای لیگ برتر سال 86 تیم های باشگاهی خود را همراهی کنند.

بلافاصله پس از برگزاری مسابقات لیگ ، بازیکنان مورد نظرکادر فنی روز 28 اسفند به مرحله دوم تمرینات تیم ملی دعوت خواهند شد تا خود را برای دیدار تدارکاتی روز 2 فروردین در منامه مقابل تیم ملی فوتبال بحرین آماده کنند.

تیم ملی پس از برگزاری این دیدار به مدت 2 روز تمرینات خود را در منامه پیگیری خواهد کرد و تنها 24 ساعت قبل از دیدار روز 6 فروردین راهی کویت خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان دومین دیدار خود در گروه 5 رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2010 را روز ششم فروردین سال آینده مقابل کویت برگزار خواهد کرد.