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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۷

شایق در گفتگو با مهر:

تصویب لایحه حمایت از خانواده برای مجلس هشتم باقی می ماند

تصویب لایحه حمایت از خانواده برای مجلس هشتم باقی می ماند

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به حجم کاری مجلس و فرصت کم ، به احتمال زیاد تصویب لایحه حمایت از خانواده برای مجلس هشتم باقی خواهد ماند.

عشرت شایق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجلس هفتم اقدامات و طرحهای زیادی درخصوص زنان و رفع مشکلات آنان به تصویب رسید و همچنین بسیاری از طرحهای دیگر نیز غیر مستقیم به زنان مربوط می شود.

وی در خصوص طرحهای مربوط به زنان که در انتظار تصویب مجلس است، افزود: شور دوم حق ارث زنان یکی از طرحهایی است که هنوز در نوبت تصویب نمایندگان مجلس است و به احتمال زیاد تا پایان کار مجلس هفتم در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان می رسد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی دیگر از این طرحها لایحه حمایت از خانواده است که هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است اما به دلیل تعداد زیاد لوایح و طرحهای در دستور کار مجلس ، فکر نمی کنم در این دوره به نتیجه برسد و تصویب نهایی آن برای مجلس هشتم باقی خواهد ماند.

کد مطلب 646856

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