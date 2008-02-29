تصویب لایحه حمایت از خانواده برای مجلس هشتم باقی می ماند

عشرت شایق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجلس هفتم اقدامات و طرحهای زیادی درخصوص زنان و رفع مشکلات آنان به تصویب رسید و همچنین بسیاری از طرحهای دیگر نیز غیر مستقیم به زنان مربوط می شود.

وی در خصوص طرحهای مربوط به زنان که در انتظار تصویب مجلس است، افزود: شور دوم حق ارث زنان یکی از طرحهایی است که هنوز در نوبت تصویب نمایندگان مجلس است و به احتمال زیاد تا پایان کار مجلس هفتم در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان می رسد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی دیگر از این طرحها لایحه حمایت از خانواده است که هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است اما به دلیل تعداد زیاد لوایح و طرحهای در دستور کار مجلس ، فکر نمی کنم در این دوره به نتیجه برسد و تصویب نهایی آن برای مجلس هشتم باقی خواهد ماند.